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Під арешт взято цінні папери та низку прав медіахолдингу Курченка

13:49, сьогодні 173 Читать новость на русском
Медіахолдинг Сергія Курченка: під арешт взято цінні папери та низку прав
Медіахолдинг Сергія Курченка: під арешт взято цінні папери та низку прав / Фото з вільних мереж

Печерський райсуд Києва заарештував цінні папери, корпоративні та інтелектуальні права, а також частину нерухомого майна українського бізнесмена-втікача Сергія Курченка.

Про це свідчить опубліковане в Єдиному реєстрі рішення суду, що датується 15 грудня.

Згідно з матеріалами суду, група прокурорів і слідчих Генпрокуратури, які розслідують відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом, клопотали про арешт коштів компанії "Український медіа-холдинг", кінцевим бенефіціаром якої є Курченко.

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Зазначимо, що до "Українського медіа-холдингу" входить безліч видань і телеканалів, зокрема, "Кореспондент", "Комсомольська правда в Україні" і телеканал "М1".

Своє клопотання про арешт коштів компанії правоохоронці мотивували тим, що зазначені активи можуть бути долучені до речових доказів, адже у слідства є всі причини стверджувати, що ці кошти і все, що на них було придбано, отримано незаконним шляхом.

Слідчі також заявили, що факт погашення 160 мільйонів доларів кредиту, наданого державним "Укрексімбанком" одній із компаній холдингу, є фактом легалізації незаконно отриманих коштів.

Слідчі також наголошували на ризику втрати цих активів і на те, що у випадку доведення незаконності їх походження, ці активи підлягають процедурі спецконфіскації.

Відтак, вивчивши надані правоохоронцями документи, суд задовольнив клопотання слідчих і прокурорів ГПУ та наклав арешт на корпоративні, інтелектуальні права, а також на частину нерухомого майна, що належить холдингу.

Нагадаємо, 30 травня 2017 року Сергієві Курченку було повідомлено про підозру у скоєнні низки злочинів, серед яких – створення злочинної організації, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, зловживання службовим становищем, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом тощо.

Теги: Новини України ЗМІ Сергій Курченко арешт Печерський суд Києва Медіа Розслідування
Джерело: 24 Канал
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