Лондонський суд видав наказ про всесвітній арешт коштів Коломойського

Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів колишніх власників та керівників "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова на суму понад 2,5 мільярди доларів США.

Про це повідомляє прес-служба "ПриватБанку".

ПАТ КБ "ПриватБанк" розпочав судовий процес у Високому Суді Лондона проти своїх колишніх власників та керівників - Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. 19 грудня 2017 року Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів панів Коломойського та Боголюбова, та шістьох компаній, які їм ймовірно належать або знаходяться під їхнім контролем,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наказ про арешт активів було видано на підставі наданих суду детальних доказів, які доводять, що "Коломойський та Боголюбов вивели з банку майже 2 мільярди доларів США шляхом проведення низки незаконних операцій, в результаті яких, кошти переводились на компанії, які їм таємно належали або знаходились під їхнім контролем".

Раніше повідомлялося, що шляхом цього судового процесу "ПриватБанк" планує повернути кошти, сума яких, разом з процентами, складає понад 2,5 мільярди доларів США.



Нагадаємо, 21 грудня 2016 року "ПриватБанк" перейшов у державну власність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 мільярда гривень.