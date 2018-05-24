Одиозный украинский бизнесмен Сергей Курченко, который находится в международном розыске, впервые попал в санкционный список СНБО Украины.

Об этом говорится в приложении к ришенння СНБО от 2 мая 2018 года "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер", который опубликован на сайте президента.

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В документе, в котором упоминается 1748 фамилий, впервые внесено фамилия Сергея Курченко.

В этом перечне он значится как "украинский бизнесмен, владелец группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания".

Что касается санкций, которые Украина вводит против Курченко, то это:

блокирования активов;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

полный или частичный запрет осуществления операций с ценными бумагами, эмитентами которых являются лица, в отношении которых применены санкции в соответствии с этим законом.

Санкции введены на три года.



Украина впервые ввела санкции против Курченко

30 мая 2017 года Сергею Курченко в Украине было сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, среди которых – создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, злоупотребление служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем и тому подобное. С 2014-го года Курченко находится в международном розыске.