Вже не ПВК "Вагнера": у найвідомішому угрупованні найманців відбулися суттєві зміни

Приватна військова компанія "Вагнера", бійці якої брали участь у конфліктах у Сирії та Донбасі, змінила назву на "Ліга". Крім того, відбулася зміна організаційно-штатної структури та чисельного складу.

Про це повідомив народний депутат і координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Українська група "Карпати" у складі "Вагнера": опубліковано імена, посади та промовисті фото

За його словами, наразі це незаконне збройне формування складається з основного бойового підрозділу "Ліга Ветерани", яке було створено на базі полкової тактичної групи "Вагнер", підрозділу "Ліга МТБ" (колишня адміністрація польового табору), "Ліга СБ "(колишня група "Слідопит") і тилового забезпечення.

Очільник правління нової організації "Ліга" – Трошев Андрій Миколайович, який до цього був на посаді виконавчого директора ПВК "Вагнера" та керівником групи "Слідопит" (служба безпеки ПВК "Вагнера", особистий номер М-2315). Командир підрозділу "Ліга Ветерани" – Уткін Дмитро Валерійович (позивний "Вагнер", особистий номер М-0209). Пункт постійної дислокації – полігон Молькіно (Краснодарський край, РФ),

– додав він.

Також експерт зазначив, що всі співробітники ПВК отримали посади "фахівців", які розділено на 4 категорії:

фахівець 1-ої категорії – командир батальйону;

фахівець 2-ої категорії – заступник командира батальйону;

фахівець 3-ої категорії – командир роти, заступник командира роти, командир взводу, заступник командира взводу, командир відділення;

фахівець 4-ої категорії – рядовий.

Крім того, Тимчук опублікував дані щодо кількості бійців у кожній ланці ПВК "Ліга":