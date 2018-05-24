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Вже не ПВК "Вагнера": у найвідомішому угрупованні найманців відбулися суттєві зміни

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У ПВК
У ПВК "Вагнера" змінилися назва та організаційно-штатна структура / Соцмережі

Приватна військова компанія "Вагнера", бійці якої брали участь у конфліктах у Сирії та Донбасі, змінила назву на "Ліга". Крім того, відбулася зміна організаційно-штатної структури та чисельного складу.

Про це повідомив народний депутат і координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, наразі це незаконне збройне формування складається з основного бойового підрозділу "Ліга Ветерани", яке було створено на базі полкової тактичної групи "Вагнер", підрозділу "Ліга МТБ" (колишня адміністрація польового табору), "Ліга СБ "(колишня група "Слідопит") і тилового забезпечення.

Очільник правління нової організації "Ліга" – Трошев Андрій Миколайович, який до цього був на посаді виконавчого директора ПВК "Вагнера" та керівником групи "Слідопит" (служба безпеки ПВК "Вагнера", особистий номер М-2315). Командир підрозділу "Ліга Ветерани" – Уткін Дмитро Валерійович (позивний "Вагнер", особистий номер М-0209). Пункт постійної дислокації – полігон Молькіно (Краснодарський край, РФ),
– додав він.

Також експерт зазначив, що всі співробітники ПВК отримали посади "фахівців", які розділено на 4 категорії:

  • фахівець 1-ої категорії – командир батальйону;

  • фахівець 2-ої категорії – заступник командира батальйону;

  • фахівець 3-ої категорії – командир роти, заступник командира роти, командир взводу, заступник командира взводу, командир відділення;

  • фахівець 4-ої категорії – рядовий.

Крім того, Тимчук опублікував дані щодо кількості бійців у кожній ланці ПВК "Ліга":

Ліга, Вагнера, Тимчук, Ліга, склад, Росія, війна

Нагадаємо, нещодавно СБУ попередила, що Росія на окупований Донбас відправила близько сотні найманців із так званої ПВК "Вагнера". Крім того, спецслужба оприлюднила нові докази участі найманців компанії у війні на Донбасі – зокрема, мовиться про лютий 2015 року. 

Що таке приватна військова компанія "Вагнера"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі на стороні бойовиків та в Сирії на стороні Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі Війна у Сирії війна
Джерело: 24 Канал
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