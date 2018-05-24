Уже не ЧВК "Вагнера": в известной группировке наемников произошли существенные изменения

Частная военная компания Вагнера", бойцы которой принимали участие в конфликтах в Сирии и Донбассе, изменила название на "Лига". Кроме того, произошло изменение организационно-штатной структуры и численного состава.

Об этом сообщил народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук на своей странице в Facebook.

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По его словам, сейчас это незаконное вооруженное формирование состоит из основного боевого подразделения "Лига Ветераны", которое было создано на базе полковой тактической группы "Вагнер", подразделения "Лига МТБ" (бывшая администрация полевого лагеря), "Лига СБ "(бывшая группа "Следопыт") и тылового обеспечения.

Председатель правления новой организации "Лига" – Трошев Андрей Николаевич, который до этого был на должности исполнительного директора ЧВК "Вагнера" и руководителем группы "Следопыт" (служба безопасности ЧВК "Вагнера", личный номер Г-2315). Командир подразделения "Лига Ветераны" – Уткин Дмитрий Валерьевич (позывной "Вагнер", личный номер Г-0209). Пункт постоянной дислокации – полигон Молькино (Краснодарский край, РФ),

– добавил он.

Также эксперт отметил, что все сотрудники ЧВК получили должности "специалистов", которые разделены на 4 категории:

специалист 1-й категории – командир батальона;

специалист 2-й категории – заместитель командира батальона;

специалист 3-й категории – командир роты, заместитель командира роты, командир взвода, заместитель командира взвода, командир отделения;

специалист 4-й категории – рядовой.

Кроме того, Тымчук опубликовал данные по количеству бойцов в каждом звене ПГК "Лига":