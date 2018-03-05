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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Журналисты побывали на базе "Вагнера" в России: красноречивые фото

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База
База "Вагнера" располагается вблизи поселка Молькино, что в Краснодарском крае / ZNAK

Вблизи российского Краснодара располагается военная база частной военной компании "Вагнера". Наемники этой организации участвовали в аннексии Крыма, воюют на стороне террористов на Донбассе и защищают президента Башара Асада в Сирии. Журналисты обнародовали фото этого лагеря.

Как пишет российское издание ZNAK, сама база располагается в 30 километрах от Краснодара — на хуторе Молькино.

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Вагнер, Краснодар, база, Донбас, Сирія, Росія

Лагерь ЧВК "Вагнера" из космоса

Отмечается, что сам поселок — это несколько двухэтажных кирпичных многоквартирных домов, несколько частных, одна улица Офицерская и один продуктовый магазин с очень скромным набором товаров.

Вагнер, Краснодар, база, Донбас, Сирія, Росія

Вблизи базы "Вагнера" располагается КПП 10-й бригады ГРУ

Вблизи Молькино располагается КПП 10-й бригады ГРУ: движение здесь достаточно быстрое, так как постоянно заезжают и выезжают какие-то машины, туда-сюда проходят люди в гражданском и в форме.

Также неподалеку размещается военная часть Минобороны. К слову, на местном полигоне, судя из открытых источников, регулярно проводится "Танковый биатлон", а также игры реконструкторов.

Вагнер, Краснодар, база, Донбас, Сирія, Росія

Вид на лагерь "Вагнера" с дороги

Сама же база ЧВК "Вагнера" представляет собой двухэтажные домики, облицованные сайдингом салатового цвета, с зелеными крышами, решетчатый забор по периметру и парковку с несколькими припаркованными авто перед воротами. Также вдоль лагеря установлены видеокамеры, однако их объективы повернуты внутрь.

Вагнер, Краснодар, база, Донбас, Сирія, Росія

Казармы базы ЧВК "Вагнера"

Домиков три. Как выяснилось чуть позже, это казармы. Если судить по внешнему виду, строения — достаточно свежие. Чуть дальше виднеются штабеля досок из свежей, беловато-желтой древесины. Кажется, несмотря на трагедию 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, никто не собирается здесь сворачивать свою деятельность. Напротив, лагерь планируется достраивать дальше. Стоят здесь несколько машин: два пикапа, УАЗ и Toyota, а также окрашенный в синий цвет полноприводный КамАЗ. На заборе висят таблички, предупреждающие о том, что объект является режимным и ведется видеонаблюдение,
— подчеркивается в публикации.

Напомним, 7 февраля по меньшей мере 300 россиян ЧВК "Вагнера" ​​были убиты или получили ранения в результате боя с спецназовцами США в Сирии. Однако в Москве открестились от погибших в Сирии россиян.

Что такое частная военная компания "Вагнер"? Это российская нелегальная частная военная структура, которая принимала участие в боевых действиях на Донбассе и в Сирии на стороне России. Бойцы компании неоднократно награждались государственными наградами по личным неопубликованным приказам президента России.

Теги: Новости политики Война на Донбассе Новости России Война в Сирии война
Источник: 24 Канал
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