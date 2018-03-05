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Журналісти побували на базі "Вагнера" у Росії: красномовні фото

15235 Читать новость на русском
База
База "Вагнера" розташовується поблизу селища Молькіно, що у Краснодарському краї Росії / ZNAK

Поблизу російського Краснодару розташовується військова база приватної військової компанії "Вагнера". Найманці цієї організації брали участь у анексії Криму, воюють на боці терористів на Донбасі та захищають президента Башара Асада у Сирії. Журналісти оприлюднили фото цього табору.

Як пише російське видання ZNAK, сама база розташовується за 30 кілометрів від Краснодара – на хуторі Молькіно.

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Вагнер, Краснодар, база, Донбас, Сирія, Росія
Табір ПВК "Вагнера" з космосу

Зазначається, що саме селище – це кілька двоповерхових цегляних багатоквартирних будинків, кілька приватних, одна вулиця Офіцерська та один продуктовий магазин з дуже скромним набором товарів.

Вагнер, Краснодар, база, Донбас, Сирія, Росія
Поблизу бази "Вагнера" розташовується КПП 10-ї бригади ГРУ

Поблизу Молькіно розташовується КПП 10-ї бригади ГРУ: рух тут є досить жвавим, оскільки постійно заїжджають і виїжджають якісь машини, туди-сюди проходять люди у цивільному та формі.

Також недалеко розміщується військова частина Міноборони. До слова, на місцевому полігоні, судячи з відкритих джерел, регулярно проводиться "Танковий біатлон", а також ігри реконструкторів.

Вагнер, Краснодар, база, Донбас, Сирія, Росія
Вид на табір "Вагнера" з дороги

Сама ж база ПВК "Вагнера" являє собою двоповерхові будиночки, облицьовані сайдингом салатового кольору, із зеленими дахами, гратчастий паркан по периметру та парковку з кількома припаркованими авто перед воротами. Також удовж табору встановлено відеокамери, однак їхні об’єктиви повернуто всередину.

Вагнер, Краснодар, база, Донбас, Сирія, Росія
Казарми бази ПВК "Вагнера"

Будиночків три. Як з'ясувалося трохи пізніше, це казарми. Якщо судити за зовнішнім виглядом, будови — досить свіжі. Трохи далі видніються штабелі дощок зі свіжої, білувато-жовтою деревини. Здається, незважаючи на трагедію 7 лютого в сирійській провінції Дейр-ез-Зор, ніхто не збирається тут згортати свою діяльність. Навпаки, табір планується добудовувати далі. Стоять тут кілька машин: два пікапи, УАЗ і Toyota, а також пофарбований у синій колір повнопривідний КамАЗ. На паркані висять таблички, що попереджають про те, що об'єкт є режимним і ведеться відеоспостереження,
– підкреслюється у публікації.

Нагадаємо, 7 лютого щонайменше 300 росіян ПВК "Вагнера" було вбито або отримали поранення внаслідок бою зі спецпризначенцями США у Сирії. Однак у Москві відхрестились від загиблих у Сирії росіян.

Що таке приватна військова компанія "Вагнер"? Це російська нелегальна приватна військова структура, яка брала участь у бойових діях на Донбасі і в Сирії на боці Росії. Бійці компанії неодноразово нагороджувались державними нагородами за особистими неопублікованими наказами президента Росії.

Теги: Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії Війна у Сирії війна
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня
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