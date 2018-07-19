Росія готує санкції проти України

В уряді РФ почалася робота зі зниження негативного впливу на економіку у зв'язку з введенням санкцій. Одним з елементів цієї роботи буде президентський указ про санкції щодо фізичних і юридичних осіб України.

Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерела.

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За інформацією джерела, у санкційний список планують включити "декілька сотень фізосіб і близько ста юросіб". Під фізичними особами "маються на увазі бізнесмени, політики і держслужбовці", одним із заходів впливу буде блокування їх активів в РФ та заборона на виведення капіталу, кажуть співрозмовники видання в уряді.

За підготовку указу відповідає перший віце-прем'єр Антон Силуанов, а в складанні переліку потрапляють під обмеження юросіб беруть участь Мінфін, Мінпромторг і Мінекономіки.

Санкції має затвердити Володимир Путін. Розроблені пропозиції з обмежувальними заходами проти України будуть представлені до 1 серпня.

За словами одного з федеральних чиновників, проект указу президента буде конкретним, але залишить поле для маневру.

Нагадаємо, рішенням Ради нацбезпеки і оборони України 2 травня 2018 року застосовані персональні санкції до окремих російських олігархів і військових з приватної військової компанії "Вагнера".