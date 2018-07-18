П'ять країн приєдналися до санкцій ЄС щодо окупованого Криму: перелік

Чорногорія, Албанія, Норвегія, Україна та Грузія підтримали рішення Ради Європейського Союзу і продовжили санкції щодо окупованого Росією Криму до 23 червня 2019 року.

Про це йдеться у заяві Високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, повідомляє прес-служба Ради ЄС.

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18 червня 2018 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи щодо Криму до 23 червня 2019 року. Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, член Європейської зони вільної торгівлі Норвегія, а також Грузія і Україна, підтримали ці заходи,

– йдеться в заяві.

Зазначається, що продовження терміну дії санкцій сталося у відповідь на незаконну анексію Криму та Севастополя Росією.

Зокрема, ці санкції передбачають заборону на імпорт до країн Євросоюзу товарів з Криму і Севастополя; вкладати європейським компаніям інвестиції в окупований півострів; туристичні послуги до Криму та Севастополя, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, а саме у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

Нагадаємо, 5 липня 2018 року Європейський Союз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2019 року. Водночас у Італії до кінця 2018 року планують поставити в Брюсселі питання щодо скасування санкцій проти РФ, адже вони не приносять користі, в тому числі італійській економіці.