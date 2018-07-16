Booking підтримав санкції і припинив роботу в окупованому Криму

Система онлайн-бронювання готелів Booking.com підтримала санкції щодо Криму і перестала працювати на півострові в понеділок, 16 липня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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При спробі забронювати житло в Криму через сайт з'являється повідомлення: "На жаль, зараз неможливо здійснювати бронювання з метою відпочинку в Криму на нашому сайті".

Однак, наразі доступно ще два готелі в окупованому Криму для бронювання.



Boking підтримав санкції проти Криму

Також в мережі власники готелів почали масово скаржитися на блокування.

"З сьогоднішнього дня Booking.com припинив збирати відгуки і оцінки туристів кримських об'єктів. Ніхто не бачить, власники об'єктів в тому числі, оцінки гостей і немає можливості написати відгук", – написала на своїй сторінці в фейсбуці керуюча хостелом в Судаку.