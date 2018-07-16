Booking поддержал санкции и прекратил работу в оккупированном Крыму

Система онлайн-бронирования отелей Booking.com поддержала санкции в отношении Крыма и перестала работать на полуострове в понедельник, 16 июля.

Об этом сообщают российские СМИ.

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При попытке забронировать жилье в Крыму через сайт появляется сообщение: "К сожалению, сейчас невозможно осуществлять бронирование с целью отдыха в Крыму на нашем сайте".

Однако, сейчас доступны еще две гостиницы в оккупированном Крыму для бронирования.



Boking поддержал санкции против Крыма

Также в сети владельцы отелей начали массово жаловаться на блокировку.

"С сегодняшнего дня Booking.com прекратил собирать отзывы и оценки туристов крымских объектов. Никто не видит, владельцы объектов в том числе, оценки гостей и нет возможности написать отзыв", – написала на своей странице в фейсбуке управляющая хостелом в Судаке.