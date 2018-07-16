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Італія має намір підняти питання щодо скасування санкцій проти РФ

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Італія має намір підняти питання щодо скасування санкцій проти РФ
/ Фото з відкритих джерел

До кінця 2018 року Італія планує поставити в Брюсселі питання щодо скасування санкцій проти РФ.

Про це у розмові з ТАСС заявив віце-прем'єр, глава МВС Італії Маттео Сальвіні.

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"На наш погляд, санкції не приносять користі, в тому числі італійській економіці. Ми вже повернулися до хороших відносин з Росією у сфері культури, торгівлі, промисловості і безпеки. Протягом цього року в Брюсселі ми поставимо питання про перегляд подібної неефективної політики", – зазначив Маттео Сальвіні.

5 липня 2018 року Європейський Союз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2019 року. Рада Європи ухвалила це рішення шляхом письмової процедури та одноголосно.  

Уряд Італії не робив ніяких рішучих кроків під час обговорення, аби зупинити продовження санкцій, незважаючи на попередні рішучі заяви з цього приводу. 

Теги: Санкції Новини Росії Євросоюз
Джерело: 24 канал
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