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ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії

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ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії
ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії / fakty.ictv.ua

Європейський Союз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2019 року. Рада Європи ухвалила це рішення шляхом письмової процедури та одноголосно.

Про це йдеться в рішенні Ради Європи.

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"5 липня 2018 року Рада продовжила економічні санкції, націлені на конкретні сектори російської економіки, до 31 січня 2019 року", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 29 червня у Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців.

Теги: Новини політики Санкції Новини Росії Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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