ЄС офіційно продовжив економічні санкції проти Росії

Європейський Союз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії до 31 січня 2019 року. Рада Європи ухвалила це рішення шляхом письмової процедури та одноголосно.

Про це йдеться в рішенні Ради Європи.

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"5 липня 2018 року Рада продовжила економічні санкції, націлені на конкретні сектори російської економіки, до 31 січня 2019 року", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, 29 червня у Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців.