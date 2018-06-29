Лідери Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії

У Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців, адже попередні діють до 31 липня.

Про це повідомляє видання DW. Читайте також: Парубій розповів, що може зупинити "Північний потік-2" За словами джерела видання, перед прийняттям рішення канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон зазначили про відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей. Жодних заперечень щодо подовження санкцій не було.