Лідери Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії
У Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців, адже попередні діють до 31 липня.
Про це повідомляє видання DW.
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За словами джерела видання, перед прийняттям рішення канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон зазначили про відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей. Жодних заперечень щодо подовження санкцій не було.
Джерело: 24 Канал
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