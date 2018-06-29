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      Лідери Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії

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      Лідери Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії
      Лідери Євросоюзу погодили продовження санкцій проти Росії / fakty.ictv.ua

      У Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців, адже попередні діють до 31 липня.

      Про це повідомляє видання DW.

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      За словами джерела видання, перед прийняттям рішення канцлерка Німеччини Анґела Меркель та президент Франції Еммануель Макрон зазначили про відсутність прогресу у виконанні мінських домовленостей. Жодних заперечень щодо подовження санкцій не було. 

       

      Теги: Новини Росії Новини політики Євросоюз Санкції
      Джерело: 24 Канал
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