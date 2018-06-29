Лидеры Евросоюза согласовали продление санкций против России
В Брюсселе на саммите ЕС лидеры стран согласовали продление экономических санкций против России в связи с отсутствием прогресса в решении конфликта в Украине. Штрафные меры продлили еще на 6 месяцев, так как предыдущие действуют до 31 июля.
Об этом сообщает издание DW.
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По словам источника издания, перед принятием решения канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон отметили отсутствие прогресса в выполнении Минских договоренностей. Никаких возражений относительно продления санкций не было.
Источник: 24 Канал
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