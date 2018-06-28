Парубий рассказал, что может остановить "Северный поток-2"

Введение санкций США против всех участников проекта "Северный поток-2" является реальным решением, способным остановить строительство газопровода, который РФ направляет на усиление экономического и политического давления в Европе.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, по результатам встреч с представителями властей США в Вашингтоне, передает "Укринформ".

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"Наше предложение заключалось в том, чтобы Конгресс, который уже принимал в законе позицию о необходимости санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток – 2", актуализировал эту концепцию", – отметил спикер.

Глава Парламента добавил, что Дании, которая осталась единственной страной, которая не дала разрешение на строительство "Северного потока – 2" и сейчас чувствует на себе давление, было важно заручиться поддержкой США.

По его словам, и в Конгрессе США, и в Белом доме "очень остро чувствуют опасность строительства Северного потока-2 и рассматривают механизм введения санкций". Спикер отметил, что российский проект преследует не интересы бизнеса или коммерции, а является "проектом энергетической агрессии."

Ключевое решение – это санкции против компаний, которые участвуют в этом проекте, и это решение реально не только может, оно и остановит "Северный поток-2",

– подчеркнул Парубий.

Также, председатель ВР выразил надежду, что решение официального Вашингтона о введении санкций "будет принято в ближайший период".

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" дали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.