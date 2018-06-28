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Парубій розповів, що може зупинити "Північний потік-2"

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Санкції США можуть зупинити будівництво "Північного потоку-2"
Санкції США можуть зупинити будівництво "Північного потоку-2" / Фото з відкритих джерел

Введення санкцій США проти всіх учасників проекту "Північний потік-2" є реальним рішенням, здатним зупинити будівництво газопроводу, яке РФ спрямовує на посилення економічного й політичного тиску в Європі.

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, за результатами зустрічей з представниками влади США в Вашингтоні, передає "Укрінформ".

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"Наша пропозиція полягала в тому, щоб Конгрес, який вже приймав у законі позицію про необхідність санкцій проти компаній, які беруть участь у проекті "Північний потік – 2", актуалізував цю концепцію", – зауважив спікер.

Очільник Парламенту додав, що Данії, яка залишилась єдиною країною, що не надала дозволу на будівництво "Північного потоку – 2" і зараз відчуває на собі тиск, було важливо заручитися підтримкою США.

За його словами, і в Конгресі США, і в Білому домі "дуже гостро відчувають небезпеку будівництва Північного потоку-2 і розглядають механізм запровадження санкцій". Спікер зазначив, що російський проект переслідує не інтереси бізнесу чи комерції, а є "проектом енергетичної агресії."

Ключове рішення – це санкції проти компаній, які беруть участь у цьому проекті, і це рішення реально не тільки може, воно й зупинить "Північний потік-2",
– наголосив Парубій.

Також, голова ВР висловив сподівання, що рішення офіційного Вашингтона щодо запровадження санкцій "буде прийняте в найближчий період".

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Новини США Новини Росії Північний потік-2 Санкції
Джерело: 24 Канал
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