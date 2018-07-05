ЕС официально продлил экономические санкции против России

Европейский Союз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года. Совет Европы принял это решение путем письменной процедуры и единогласно.

Об этом говорится в решении Совета Европы.

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"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, до 31 января 2019 года", – говорится в заявлении.

Напомним, 29 июня в Брюсселе на саммите ЕС лидеры стран согласовали продление экономических санкций против России в связи с отсутствием прогресса в решении конфликта в Украине. Штрафные меры продлили еще на 6 месяцев.