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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

ЕС официально продлил экономические санкции против России

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ЕС официально продлил экономические санкции против России
ЕС официально продлил экономические санкции против России / fakty.ictv.ua

Европейский Союз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2019 года. Совет Европы принял это решение путем письменной процедуры и единогласно.

Об этом говорится в решении Совета Европы.

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"5 июля 2018 года Совет продлил экономические санкции, нацеленные на конкретные сектора российской экономики, до 31 января 2019 года", – говорится в заявлении.

Напомним, 29 июня в Брюсселе на саммите ЕС лидеры стран согласовали продление экономических санкций против России в связи с отсутствием прогресса в решении конфликта в Украине. Штрафные меры продлили еще на 6 месяцев.

Теги: Новости политики Новости России Санкции Евросоюз
Источник: 24 Канал
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