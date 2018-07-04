17:44
4 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
24°C 13°C
  • четвер
    26°C 15°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    24°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ненажерливі фанати Росії. День побєди
Вєсті Кремля
22:58, 3 липня
Вєсті.UA. Нові фантазії Омеляна. Шевченкові дні
Вєсті.UA
19:41, 3 липня
Бізнес на інвалідах: хто стоїть за масштабними грабунками людських земель
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. НСК Олімпійський: головна арена країни
Згадати все
00:24, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Санкції проти Росії за анексію Криму не були ефективними: екс-посол США в РФ пояснив причину

972 Читать новость на русском
Антиросійські санкції не буди ефективними, бо не змінили поведінку Путіна
Антиросійські санкції не буди ефективними, бо не змінили поведінку Путіна / Фото з відкритих джерел

Санкції Заходу, які були введені проти Росії після незаконної окупації Криму, ймовірно, не були ефективними, адже не змінили агресивну поведінку Володимира Путіна.

Про це розповів колишній посол Росії в США Майкл Макфол в інтерв’ю Newsweek.

Читайте також: Прем’єр Італії зробив неочікувану заяву стосовно санкцій проти РФ

Водночас, він зазначив, що і США, і Європа правильно вчинили, що ввели обмеження проти Кремля.

"На анексію треба було відповісти. Чи можна було запровадити більш глибокі санкції? Можливо, але навряд чи це щось би змінило. Інколи потрібно робити правильні речі, не озираючись на наслідки. А наслідки були: санкції збили 0,5% з російського ВВП", – сказав дипломат.

За його словами, якби Захід не запровадив санкції, Путін міг би зайти далі і захопити ще більше територій України.

Тож, вірогідно, вони зупинили його. Ми знаємо з інших історичних прикладів, що ефективність санкцій оцінюється десятиліттями, а не місяцями чи роками. Росія – велика країна, яка не залежить від міжнародної системи. Тому може знадобитися більше часу, щоб побачити вплив. Але повинні бути негативні наслідки за негативні вчинки. Має бути покарання,
– наголосив Макфол.

Колишній посол США вважає, що російський президент завжди робив ставку на те, що Захід швидше втомиться від України, ніж Москва від тиску санкцій. Тому, з часом західні лідери знову запропонують РФ повернутися до бізнесу.

"Думаю, історія показала, що Путін мав рацію. Радикальні уряди в Угорщині й Італії, а також всі, хто поїхав на економічний форум в Санкт-Петербург, сказали: "Давайте рухатися далі". І Путіну не потрібно чинити більший тиск на трансатлантичний союз, тому що Дональд Трамп вже це робить", – зауважив Макфол.

Нагадаємо, 29 червня у Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців.

 

Теги: Новини України Новини політики Санкції Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Володимир Путін Новини США
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
сьогодні, 17:01 Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
Блог Медіа 256
Гройсман проти СБУ: у яких скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
сьогодні, 17:00 Гройсман проти СБУ: у яких скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
Дмитро Гнап 251
Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
сьогодні, 16:00 Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
Іван Яковина 395
Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
сьогодні, 15:03 Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
Олексій Чибісов 1067
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сьогодні, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 919
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук