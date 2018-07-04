Санкції проти Росії за анексію Криму не були ефективними: екс-посол США в РФ пояснив причину

Санкції Заходу, які були введені проти Росії після незаконної окупації Криму, ймовірно, не були ефективними, адже не змінили агресивну поведінку Володимира Путіна.

Про це розповів колишній посол Росії в США Майкл Макфол в інтерв’ю Newsweek.

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Водночас, він зазначив, що і США, і Європа правильно вчинили, що ввели обмеження проти Кремля.

"На анексію треба було відповісти. Чи можна було запровадити більш глибокі санкції? Можливо, але навряд чи це щось би змінило. Інколи потрібно робити правильні речі, не озираючись на наслідки. А наслідки були: санкції збили 0,5% з російського ВВП", – сказав дипломат.

За його словами, якби Захід не запровадив санкції, Путін міг би зайти далі і захопити ще більше територій України.

Тож, вірогідно, вони зупинили його. Ми знаємо з інших історичних прикладів, що ефективність санкцій оцінюється десятиліттями, а не місяцями чи роками. Росія – велика країна, яка не залежить від міжнародної системи. Тому може знадобитися більше часу, щоб побачити вплив. Але повинні бути негативні наслідки за негативні вчинки. Має бути покарання,

– наголосив Макфол.

Колишній посол США вважає, що російський президент завжди робив ставку на те, що Захід швидше втомиться від України, ніж Москва від тиску санкцій. Тому, з часом західні лідери знову запропонують РФ повернутися до бізнесу.

"Думаю, історія показала, що Путін мав рацію. Радикальні уряди в Угорщині й Італії, а також всі, хто поїхав на економічний форум в Санкт-Петербург, сказали: "Давайте рухатися далі". І Путіну не потрібно чинити більший тиск на трансатлантичний союз, тому що Дональд Трамп вже це робить", – зауважив Макфол.

Нагадаємо, 29 червня у Брюсселі на саміті ЄС лідери країн погодили продовження економічних санкцій проти Росії у зв'язку з відсутністю прогресу у вирішенні конфлікту в Україні. Штрафні заходи продовжили ще на 6 місяців.