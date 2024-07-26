Зараз обговорюють, як це технічно зробити. Це 24 Каналу зауважив політолог Андрій Вігірінський.

До теми G7 виділить Україні кредит на 50 мільярдів доларів: його будуть платити з грошей Росії

Коли Україна може отримати кошти

Андрій Вігірінський зазначив, що тема 50 мільярдів доларів була зафіксована і є директивою до дій країн G7 після саміту. У спільному комюніке було зазначено, що держави "Великої сімки" концентрують свої зусилля для того, щоб до кінця 2024 року розв'язати питання надання Україні кредиту. Політичне рішення вже прийняте, зараз працюють над тим, як це технічно зробити.

У чому технічна проблема? Санкції, які стосуються заморозки російських активів. Насамперед мовиться про ЄС та 260 мільярдів доларів. Вони продовжуються кожні пів року. Якщо ви надаєте кредит, який буде погашатись доходами з активів. Ці 260 мільярдів не вилучають. Вони генерують дохід, який буде погашати кредит, який нам нададуть,

– пояснив він.

Цей дохід щорічно може складати приблизно 2 – 3 мільярди. У кращому випадку, щоб погасити кредит, який буде наданий Україні, термін має складати приблизно 15 років.

"Як змінити механізм заморозки і не продовжувати його кожні пів року? Принаймні прийняти рішення у кінці цього року, щоб заморозити активи Росії на суму 260 мільярдів, які перебувають у юрисдикції ЄС, переважно Бельгії, Люксембурзі, на понад 10 років. Це буде певна гарантія та забезпечення того, що кредит буде погашений за допомогою доходів з них", – сказав політолог.

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Також постає питання, хто надасть відповідний кредит, хто виступить поручителем по цьому кредиту. G7 не має спільного бюджету, який би надавав гроші. Кожна суверенна країна повинна визначитись, на яку суму вона готова ризикувати коштами своїх платників податків, або який банк у межах цієї держави готовий надати кредит під гарантію уряду, а уряд під гарантії того, що він отримає певну суму на погашення надалі.

Крім того, важливо, коли це все буде узгоджено. Це має бути голосування усіх країн ЄС за консолідоване рішення. На 2025 рік будуть наступні питання. Яку частку з цих грошей Україна отримає у 2025, а яку у 2026 році? На які потреби наша держава їх отримає? Які проєкти ми узгоджуємо з ЄС на фінансування?

Але у цілому новина позитивна. Головне – зрозуміти, що політичне рішення є. Залишилось технічне питання, яке теж важливе. Але ніхто й не обіцяв, що воно буде прийняте у травні чи липні, що гроші прийдуть у вересні. У комюніке G7 чітко написано, що до завершення календарного року. На гроші можемо розраховувати у наступному році, не у поточному,

– підкреслив Вігірінський.