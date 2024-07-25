Тривале замороження активів

Нещодавно неназвані дипломати ЄС повідомили про занепокоєння деяких членів G7, включаючи США, щодо потенційної відсутності одностайності серед 27 країн-членів ЄС. Ця ситуація викликала побоювання, що вона може поставити під загрозу весь кредит для України.

Читайте також Обмеження на зняття готівки: скільки можна зняти через банкомат за один раз

На нещодавній зустрічі посли ЄС обговорили два потенційні рішення для вирішення проблем, які викликають занепокоєння країн-членів G7. Одна з пропозицій, що розглядається – це можливість продовження на невизначений термін режиму санкцій, які заморозили активи російського Центрального банку.

Це має переглядатися Радою (ЄС) через регулярні проміжки часу (наприклад, кожні 12 місяців) на основі чітких заздалегідь визначених критеріїв (наприклад, закінчення агресивної війни та запевнення в її неповторенні, виплата Росією компенсації тощо),

– написано в документі, який процитував Reuters.

Існує ще один можливий напрямок дій – продовження терміну дії санкцій, що заморожують російські активи, до трьох років.

Незважаючи на запропоноване продовження санкцій проти Росії, для їхньої імплементації необхідна одностайність серед країн-членів Європейського Союзу. Поновлені санкції будуть конкретно спрямовані на активи російського центрального банку.

Дипломати ЄС повідомили, що дискусії щодо санкцій все ще перебувають на ранній стадії. Країни Балтії та Східної Європи наполягають на безстроковому заморожуванні активів, тоді як Франція та Німеччина схиляються до більш тривалого, але обмеженого періоду повторного заморожування активів.

Зверніть увагу! Єврокомісія представить офіційну пропозицію щодо цього питання наприкінці серпня або на початку вересня.