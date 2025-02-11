Коли Україна отримає другий транш від активів Росії

Польський міністр з європейських справ Адам Шлапка повідомив, що у квітні Україна отримає другий транш у розмірі 1,9 мільярда євро з заморожених російських активів, передає 24 Канал із посиланням на УНН.

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Польський міністр також згадав, що перший транш від заморожених російських активів у розмірі 1,5 мільярда євро був перерахований Україні влітку 2024 року. Також він зазначив, що ЄС планує ввести 16-й пакет санкцій проти Росії до річниці її вторгнення.

Скільки ЄС надав допомоги Україні з початку війни

Польський міністр наголосив, що з початку війни Європейський Союз надав Україні близько 134 мільярдів євро допомоги:

з цієї суми 67 мільярдів євро були спрямовані на фінансову, економічну та гуманітарну підтримку, 48 мільярдів євро – на військову допомогу;

були спрямовані на фінансову, економічну та гуманітарну підтримку, – на військову допомогу; а близько 17 мільярдів євро – на підтримку біженців у країнах ЄС.

У березні Європарламент також має ухвалити резолюцію щодо допомоги Україні. Також у Страсбурзі виступив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, який наголосив, що однією з основних цілей є старт переговорів про вступ до ЄС під час польського головування.

Зауважте! ЄС також є найбільшим донором міжнародного кредиту для України від країн Великої сімки. З загальної суми в 45 мільярдів євро перший транш у розмірі 3 мільярдів євро був перерахований Україні в січні цього року. Кредит буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів.