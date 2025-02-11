В ЄС хочуть арештувати російські танкери

Зараз ведеться робота над новим законодавством, яке дасть юридичні підстави для арештів російських суден, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

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Також розглядаються варіанти, де можуть бути застосовані норми міжнародного права для затримання танкерів, якщо існує загроза для екології або підозра на піратство.

Країни-члени ЄС зможуть діяти незалежно. Для цього треба буде ухвалити національні закони, що дозволяють конфіскацію російських танкерів.

Цікаво! Окрім того, країни, як Естонія та Фінляндія, можуть вимагати від танкерів наявності сертифікованих страховок, що дозволить їм затримувати судна, оскільки більшість російських танкерів не мають належного страхування.

Проблема з арештом суден

Реалізація планів щодо арешту російських танкерів буде складною. Затримати судна значно простіше в територіальних водах, які знаходяться на відстані до 22,2 кілометра від узбережжя країни, де застосовуються закони прибережної держави.

Однак у міжнародних водах судна підпорядковуються країні, під прапором якої вони плавають, що дозволяє російським танкерам обходити санкції.

Арешт судна в міжнародних водах можливий лише за певних обставин, таких як піратство, работоргівля, незаконне мовлення, відсутність прапора чи загроза для екології або безпеки.

Важливо! Росія може відреагувати на ці дії військовим супроводом своїх танкерів, що тільки загострить конфлікт. Крім того, країни, що наважаться на арешт російських суден, можуть зіткнутися з судовими позовами та великими фінансовими витратами, оскільки доведеться забезпечувати арештовані танкери.