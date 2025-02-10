Росія хоче створити новий торгівельний блок

Про це йдеться у доповіді, яку у квітні 2024 року представили ​​на стратегічній сесії під керівництвом російського премʼєр-міністра Михайла Мішустіна, пише 24 канал з посиланням на Financial Times.

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Так ціллю Кремля є відновити свій доступ до світової торгівлі, помістивши Росію в центр євразійського торгівельного блоку. Тоді це має спростити переговори Росії із Заходом щодо майбутнього України й допомогти Москві зміцнити свої позиції на світовій арені.

Зауважте! Також передбачається, що новий блок має взаємодіяти з країнами Глобального Півдня. Таким чином ці країни отримають доступ до сировини та до фінансових і транспортних потоків.

Що заважає Росії створити торгівельний блок

Однак є серйозні перешкоди для реалізації проєкту. Наприклад, санкційний тиск Заходу заважає Росії залучати до цього колишні радянські республіки та налагоджувати економічні звʼязки з Глобальним Півднем.

Ба більше, Захід змушує країни Центральної Азії дотримуватися санкцій за допомогою "батога і пряника". Тобто їм пропонують доступ до світових ринків, транспортних коридорів, а також ланцюжків поставок в обхід Росії.

До того ж союзники Москви також використовували санкції:

аби витісняти російський бізнес зі своїх юрисдикцій;

узяти під контроль імпортні та експортні потоки;

вивести виробництво з Росії.

Цікаво! Крім того, ризики порушення санкцій дозволили країнам Центральної Азії отримати від Росії додаткові комісії.

Чи хочуть країни Азії об'єднатися з Росією

Автори звіту певні, що країни Центральної Азії, користуються ситуацією та прагнуть "обʼєднуватися без Росії". Наприклад, в Організацію тюркських держав, куди входять:

Туреччина;

Казахстан;

Азербайджан;

Киргизстан;

Узбекистан.

До того ж російські високопосадовці стверджують, що країни регіону "переосмислили колективну історію", бо вони просувають англійську як другу мову замість російської, впроваджують західні освітні стандарти та відправляють елітну частину населення вчитися на Захід.

Зверніть увагу! У звіті йдеться про те, що Росії доведеться "грати вдовгу", аби мати вплив на країни Центральної Азії. Водночас країнам-союзникам доведеться "ухвалити рішення про свою позицію щодо Росії".