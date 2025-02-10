Россия хочет создать новый торговый блок

Об этом говорится в докладе, который в апреле 2024 года представили на стратегической сессии под руководством российского премьер-министра Михаила Мишустина, пишет 24 канал со ссылкой на Financial Times.

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Так целью Кремля является восстановить свой доступ к мировой торговле, поместив Россию в центр евразийского торгового блока. Тогда это должно упростить переговоры России с Западом относительно будущего Украины и помочь Москве укрепить свои позиции на мировой арене.

Заметьте! Также предполагается, что новый блок должен взаимодействовать со странами Глобального Юга. Таким образом эти страны получат доступ к сырью и к финансовым и транспортным потокам.

Что мешает России создать торговый блок

Однако есть серьезные препятствия для реализации проекта. Например, санкционное давление Запада мешает России привлекать к этому бывшие советские республики и налаживать экономические связи с Глобальным Югом.

Более того, Запад заставляет страны Центральной Азии соблюдать санкции с помощью "кнута и пряника". То есть им предлагают доступ к мировым рынкам, транспортных коридоров, а также цепочек поставок в обход России.

К тому же союзники Москвы также использовали санкции:

чтобы вытеснять российский бизнес из своих юрисдикций;

взять под контроль импортные и экспортные потоки;

вывести производство из России.

Интересно! Кроме того, риски нарушения санкций позволили странам Центральной Азии получить от России дополнительные комиссии.

Хотят ли страны Азии объединиться с Россией

Авторы отчета уверены, что страны Центральной Азии, пользуются ситуацией и стремятся "объединяться без России". Например, в Организацию тюркских государств, куда входят:

Турция;

Казахстан;

Азербайджан;

Кыргызстан;

Узбекистан.

К тому же российские чиновники утверждают, что страны региона "переосмыслили коллективную историю", потому что они продвигают английский как второй язык вместо русского, внедряют западные образовательные стандарты и отправляют элитную часть населения учиться на Запад.

Обратите внимание! В отчете говорится о том, что России придется "играть вдолгую", чтобы иметь влияние на страны Центральной Азии. В то же время странам-союзникам придется "принять решение о своей позиции в отношении России".