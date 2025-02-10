Какой худший шаг может сделать США и Европа

Худшее, что могут сделать США и Европа – это усилить позиции Путина перед переговорами, развязав торговую войну. Это ослабит Запад, сократит помощь Украине и уменьшит давление на Россию, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Хотя признаков кризиса в России пока нет, ситуация резко ухудшилась, открывая возможности для усиления давления. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), несмотря на общий рост, гражданский сектор экономики России стагнирует с середины 2023 года.

Обратите внимание! Повышение центробанком России ставки до 21% замедлило инвестиции и потребление.

Какие кризисные "симптомы" российской экономики

Кредитный кризис в России уже начался. Банки скрывают проблемы, незаметно реструктуризируя долги оборонной промышленности, большинство из которых оформлены по переменным ставкам.

Бывший банкир Крейг Кеннеди считает, что ситуация еще хуже: с 2022 года корпоративный долг вырос на 36,6 триллионов рублей (более 70%). Большинство этих средств ушло на льготные кредиты для оборонных подрядчиков, что ослабляет контроль инфляции.

Кеннеди отмечает, что дело не в неизбежном крахе экономики, а в растущем риске неконтролируемого кредитного дефолта. Чем дольше Россия будет финансировать войну через внебюджетные кредиты, тем выше будет угроза экономической нестабильности. Это означает, что у Путина меньше времени на ведение войны, чем он рассчитывает.