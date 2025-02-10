Який найгірший крок може зробити США та Європа

Найгірше, що можуть зробити США та Європа – це посилити позиції Путіна перед переговорами, розвʼязавши торгівельну війну. Це ослабить Захід, скоротить допомогу Україні та зменшить тиск на Росію, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Хоча ознак кризи у Росії поки немає, ситуація різко погіршилася, відкриваючи можливості для посилення тиску. За даними Центру макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП), попри загальне зростання, цивільний сектор економіки Росії стагнує з середини 2023 року.

Зверніть увагу! Підвищення центробанком Росії ставки до 21% уповільнило інвестиції та споживання.

Які кризові "симптоми" російської економіки

Кредитна криза у Росії вже почалася. Банки приховують проблеми, непомітно реструктуризуючи борги оборонної промисловості, більшість із яких оформлені за змінними ставками.

Колишній банкір Крейг Кеннеді вважає, що ситуація ще гірша: з 2022 року корпоративний борг зріс на 36,6 трильйона рублів (понад 70%). Більшість цих коштів пішло на пільгові кредити для оборонних підрядників, що ослаблює контроль інфляції.

Кеннеді зазначає, що справа не в неминучому краху економіки, а в зростаючому ризику неконтрольованого кредитного дефолту. Чим довше Росія фінансуватиме війну через позабюджетні кредити, тим вищою буде загроза економічної нестабільності. Це означає, що у Путіна менше часу на ведення війни, ніж він розраховує.