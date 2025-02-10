Які обмеження можуть ввести проти Росії

Каріс каже, що ЄС має припинити імпорт російських енергоносіїв на європейську територію, повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Естонії.

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Зверніть увагу! 9 лютого у Вільнюсі відбулася зустріч лідерів країн Балтії та Польщі. Також на обговоренні була присутня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Алар Каріс Президент Естонії Європейський Союз повинен ще більше посилити незалежність і припинити імпорт російської енергії до ЄС. Ми навіть повинні серйозно розглянути повне торгове ембарго щодо Росії.

Каріс наполягає на тому, що Європа має посилювати свою енергонезалежність.

Нагадаємо! 8 лютого країни Балтії кінцево від'єднались від російської енергосистеми. Натомість під'єдналися до європейської мережі. Це перепідключення планувалось ще з 2022 року.