Трамп оголосить нові мита

Трамп зробив цю заяву, виступаючи перед журналістами на борту літака Air Force One по дорозі на Суперкубок НФЛ в Новому Орлеані, пише 24 канал з посиланням на Reuters.

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Президент Сполучених Штатів анонсував, що оголосить про нові тарифи в понеділок. А чинності вони набудуть вже у вівторок або середу.

І дуже просто: якщо вони стягують мита з нас, ми стягуємо мита з них,

– пояснив Дональд Трамп.

Зокрема за даними уряду та Американського інституту чавуну і сталі, основними постачальниками сталі, що імпортується до США, є такі країни:

Канада; Бразилія; Мексика; Південна Корея; В'єтнам.

Канада є найбільшим постачальником первинного алюмінію до США. На її частку припадало 79% загального імпорту за перші 11 місяців 2024 року.

Міністр інновацій Канади Франсуа-Філіп Шампань вже відреагував на нові тарифи. Він підкреслив важливість канадської сталі та алюмінію для американських промислових секторів, таких як оборона та автомобілебудування.

Зауважте! Він сказав, що канадська сталь та алюміній підтримують ключові галузі промисловості США, такі як оборона, суднобудування й автомобілебудування. Тому планується й подальше відстоювання Канади, її робітників галузі.