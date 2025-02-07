Таку думку 24 Каналу висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса, зауваживши, що поки торгівельної війни немає, але вона може розпочатись та стати ризикованою і безглуздою, що вплине і на Україну. Для США це може призвести не лише до підвищення інфляції, а й до зворотного потоку мігрантів з Мексики.

Дивіться також Трамп зменшує штат USAID: чому це може поставити під загрозу глобальні гуманітарні ініціативи

Яку шкоду принесуть мита Трампа

За словами інвестиційного банкіра, хоч Україна експортує руду, метал та агропродукцію, лише заяви Трампа про мита, найімовірніше, не нашкодять нашій країні, адже вона досить ізольована від світової економіки.

Однак загалом торгівельні війни мають негативний вплив – шкодять і економіці країни, яка її починає, і тій, яка "відповідає".

Якщо Трамп введе мита, насамперед це нашкодить американській економіці, але й світовій. Коли він оголосив про мита для Канади та Мексики, The Wall Street Journal вийшов з редакційною статтею про те, що це стане найтупішою торгівельною війною в історії,

– наголосив він.

Трамп скасував 25% мита на імпортовані з Канади товари. Тим часом з Китаєм, на думку Фурси, поки що триває лише "стрілянина".

Зауважте! На думку політичного експерта, доктора філософії Андрія Городницького, США не зацікавлені у тому, аби Китай став рівноцінним суперником. Особливо Трампа непокоїть, що попри економічні проблеми, Пекін розвиває галузь сучасних технологій.

Однак якщо США та Китай вступлять у запеклу торгівельну війну, запровадять мита для європейських країн, це завдасть шкоди і США, і Китаю, і Європі, і загалом світу.

Така глобальна криза тоді вже вплине на Україну, але наразі мита запроваджують більше імітаційно, Трамп спеціально каже, що він "переміг",

– зауважив інвестиційний банкір.

Він зазначив, що адміністрація Джо Байдена провела вдалу економічну політику в США, інфляція в країні не те, що не була на одному рівні, а й знижувалась. Коли Трамп прийшов до влади, його головним завданням було зберегти все, як і було, але він почав з різких кроків введення мит.

Якщо США введуть мита, виникне інфляційний тиск, але неприємність буде не лише у підвищенні цін. До 2022 року в Америці були "безплатні" гроші, вартість їх в економіці дорівнювала нулю, американський бізнес існував у цій парадигмі 10 років. Після цього вартість грошей в економіці підняли, що могло спровокувати кризу.

"Поки що цього в США не сталось. Однак якщо Трамп почне торгівельну війну, ставки будуть високими довше, а це дуже ризиковано", – сказав Фурса.

Варто також зазначити, що такі дії Трампа можуть призвести до зворотного ефекту його політики боротьби з мексиканськими мігрантами. Введення мит спровокує падіння економіки Мексики, виникнення безробіття, що стане наслідком збільшення нелегальних мігрантів в США.