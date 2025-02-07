Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Reuters. Адміністрація Дональда Трампа планує масштабне скорочення штату Агентства США з міжнародного розвитку, що може серйозно вплинути на глобальні гуманітарні ініціативи.

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USAID під загрозою

За новим планом, кількість працівників агентства скоротиться з понад 10 000 до лише 294 осіб. Це рішення може призвести до зупинки багатьох важливих програм, що підтримують боротьбу з хворобами, голодом і бідністю по всьому світу.

Згідно з повідомленнями, найбільше постраждають африканські та азійські бюро USAID. Лише 12 працівників залишаться в Африці, і лише 8 – в Азії, що підриває здатність агентства діяти на цих континентах, де гуманітарна допомога особливо необхідна.

Крім того, вже зараз десятки співробітників були відправлені у відпустку, сотні внутрішніх підрядників втратили роботу, а життєво важливі програми допомоги опинилися під загрозою. Виконання багатьох ініціатив, спрямованих на боротьбу з такими хворобами, як ВІЛ/СНІД, малярія та туберкульоз, а також на подолання голоду та бідності, буде значно ускладнено.

Реакція та потенційні наслідки для міжнародної співпраці

Державний департамент США працює над визначенням програм, які можуть уникнути повної зупинки, проте через скорочення співробітників і ресурсів багато ініціатив будуть змушені припинити свою діяльність. Відомо, що партнери USAID, які працюють за контрактами, вже стикаються з фінансовими труднощами через обмеження фінансування та припинення активних програм.

Це рішення має серйозні наслідки для зусиль міжнародної спільноти в боротьбі з глобальними проблемами, адже USAID є ключовим гравцем у підтримці розвитку та допомозі найвразливішим країнам.