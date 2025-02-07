Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Администрация Дональда Трампа планирует масштабное сокращение штата Агентства США по международному развитию, что может серьезно повлиять на глобальные гуманитарные инициативы.

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USAID под угрозой

По новому плану, количество работников агентства сократится с более 10 000 до всего 294 человек. Это решение может привести к остановке многих важных программ, поддерживающих борьбу с болезнями, голодом и бедностью по всему миру.

Согласно сообщениям, больше всего пострадают африканские и азиатские бюро USAID. Лишь 12 работников останутся в Африке, и только 8 – в Азии, что подрывает способность агентства действовать на этих континентах, где гуманитарная помощь особенно необходима.

Кроме того, уже сейчас десятки сотрудников были отправлены в отпуск, сотни внутренних подрядчиков потеряли работу, а жизненно важные программы помощи оказались под угрозой. Выполнение многих инициатив, направленных на борьбу с такими болезнями, как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез, а также на преодоление голода и бедности, будет значительно затруднено.

Реакция и потенциальные последствия для международного сотрудничества

Государственный департамент США работает над определением программ, которые могут избежать полной остановки, однако из-за сокращения сотрудников и ресурсов многие инициативы будут вынуждены прекратить свою деятельность. Известно, что партнеры USAID, работающие по контрактам, уже сталкиваются с финансовыми трудностями из-за ограничения финансирования и прекращения активных программ.

Это решение имеет серьезные последствия для усилий международного сообщества в борьбе с глобальными проблемами, ведь USAID является ключевым игроком в поддержке развития и помощи уязвимым странам.