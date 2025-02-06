Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко. Он отметил, что Илон Маск должен более ответственно относиться к распространению любых новостей.
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Маск распространяет лживое видео
В соцсети Х, принадлежащей Илону Маск, он распространил сфабрикованное видео, в котором USAID обвиняют в подкупе знаменитостей для посещения Украины и увеличения популярности Владимира Зеленского. Утверждается, что звездам за это могли платить миллионы долларов.
Как отметил Андрей Коваленко, видео могли создать россияне в рамках своей пропаганды. Ведь даже в медиа, которое обозначено первоисточником, такой новости нет.
Вообще россияне используют Х сейчас для распространения пропаганды очень масштабно. Илон, скоро мы покажем как именно они это делают на Ближнем Востоке. Будет детальное аналитическое исследование,
– написал глава ЦПИ.
В соцсетях распространили фэйковое видео о финансировании от USAID / Скриншот Андрея Коваленко
Пропагандистский ролик до сих пор есть в сети: смотрите видео
Мировые звезды, которые приезжали в Украину также отмечают, что им за это не платили. Так американский актер Бен Стиллер отреагировал на видео и отметил, что информация о якобы финансировании его визитов в Украину USAID – это ложь, ведь он приехал в нашу страну за свой счет.
Не было финансирования от USAID и, конечно, никаких платежей. 100% ложь,
– написал артист.
Российская пропаганда работает против Украины
С начала конфликта между Украиной и Россией Кремль работает над развитием своих пропагандистских каналов. Страна-агрессор тратит значительные средства. Так, например, недавно Россия профинансировала кампанию по дискредитации ВСУ через российские и белорусские СМИ.