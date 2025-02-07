Такое мнение 24 Каналу высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что пока торговой войны нет, но она может начаться и стать рискованной и бессмысленной, что повлияет и на Украину. Для США это может привести не только к повышению инфляции, но и к обратному потоку мигрантов из Мексики.

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Какой вред принесут пошлины Трампа

По словам инвестиционного банкира, хоть Украина экспортирует руду, металл и агропродукцию, только заявления Трампа о пошлинах, скорее всего, не навредят нашей стране, ведь она достаточно изолирована от мировой экономики.

Однако в целом торговые войны имеют негативное влияние – вредят и экономике страны, которая ее начинает, и той, которая "отвечает".

Если Трамп введет пошлины, прежде всего это навредит американской экономике, но и мировой. Когда он объявил о пошлинах для Канады и Мексики, The Wall Street Journal вышел с редакционной статьей о том, что это станет самой тупой торговой войной в истории,

– подчеркнул он.

Трамп отменил 25% пошлины на импортируемые из Канады товары. Между тем с Китаем, по мнению Фурсы, пока продолжается только "стрельба".

Заметьте! По мнению политического эксперта, доктора философии Андрея Городницкого, США не заинтересованы в том, чтобы Китай стал равноценным соперником. Особенно Трампа беспокоит, что несмотря на экономические проблемы, Пекин развивает отрасль современных технологий.

Однако если США и Китай вступят в ожесточенную торговую войну, введут пошлины для европейских стран, это нанесет ущерб и США, и Китаю, и Европе, и в целом миру.

Такой глобальный кризис тогда уже повлияет на Украину, но пока пошлины вводят больше имитационно, Трамп специально говорит, что он "победил",

– отметил инвестиционный банкир.

Он отметил, что администрация Джо Байдена провела удачную экономическую политику в США, инфляция в стране не то, что не была на одном уровне, но и снижалась. Когда Трамп пришел к власти, его главной задачей было сохранить все, как и было, но он начал с резких шагов введения пошлин.

Если США введут пошлины, возникнет инфляционное давление, но неприятность будет не только в повышении цен. До 2022 года в Америке были "бесплатные" деньги, стоимость их в экономике равнялась нулю, американский бизнес существовал в этой парадигме 10 лет. После этого стоимость денег в экономике подняли, что могло спровоцировать кризис.

"Пока что этого в США не произошло. Однако если Трамп начнет торговую войну, ставки будут высокими дольше, а это очень рискованно", – сказал Фурса.

Стоит также отметить, что такие действия Трампа могут привести к обратному эффекту его политики борьбы с мексиканскими мигрантами. Введение пошлин спровоцирует падение экономики Мексики, возникновение безработицы, что станет следствием увеличения нелегальных мигрантов в США.