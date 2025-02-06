Почему введение пошлин негативно повлияет на США

Эксперт Ярослав Жалило в комментарии 24 Каналу указывает, что внедрение пошлин, о которых говорит Трамп, является проинфляционным фактором.

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В частности, Жалило указывает на то, что внедрение пошлин будет иметь негативные последствия для всех, кроме тех, кто непосредственно производит товары.

Ярослав Жалило Заместитель директора Национального института стратегических исследований Поэтому американцы почувствуют подорожание цен непосредственно сразу из-за увеличения стоимости товаров на прилавках.

В свою очередь эксперт Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом также спрогнозировал рост цен в результате введения пошлин. Первыми, кто почувствует изменения, по его мнению, будут американцы.

Олег Гетман Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Сейчас эффект от этого трудно предсказать. С одной стороны, это выровняет торговый баланс, а с другой стороны – это приведет к инфляции, к повышению почти всех потребительских цен и к разрыву цепей поставок.

Обратите внимание! США импортирует множество товаров, в частности, детали для машиностроения именно из Мексики и Канады.