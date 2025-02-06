К чему приведет отсоединение от российской энергосистемы

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас говорит, что это отключение важный шаг в обеспечении безопасности стран Балтии, сообщает 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Жигимантас Вайчюнас Министр энергетики Литвы Сейчас мы лишаем Россию возможности использовать энергосистему как инструмент геополитического шантажа. Россия могла использовать энергию как оружие, создавая риск незапланированных перебоев в поставках электроэнергии из-за политических решений.

Уже в эту субботу в 7 утра (по Гринвичу) указанные страны перейдут в "изолированный режим". В целом он продлится 24 часа.

Мы должны провести ряд тестов, чтобы заверить Европу, что мы являемся стабильной энергетической системой,

– сказал председатель литовского государственного оператора электросетей Litgrid Рокас Масюлис.

Обратите внимание! Отключение повлияет на Калининград. Он также "потеряет связь" с российской энергосистемой.