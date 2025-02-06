До чого призведе від'єднання від російської енергосистеми

Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас каже, що це відключення важливий крок в забезпеченні безпеки країн Балтії, повідомляє 24 Канал з посиланням на AFP.

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Жигімантас Вайчюнас Міністр енергетики Литви Зараз ми позбавляємо Росію можливості використовувати енергосистему як інструмент геополітичного шантажу. Росія могла використовувати енергію як зброю, створюючи ризик незапланованих перебоїв у постачанні електроенергії через політичні рішення.

Уже цієї суботи о 7 ранку (за Гринвічем) вказані країни перейдуть у "ізольований режим". Загалом він триватиме 24 години.

Ми повинні провести низку тестів, щоб запевнити Європу, що ми є стабільною енергетичною системою,

– сказав голова литовського державного оператора електромереж Litgrid Рокас Масюліс.

Зверніть увагу! Відключення вплине на Калінінград. Він також "втратить зв'язок" з російською енергосистемою.