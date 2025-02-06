Що буде із цінами на пальне у лютому

У розмові з 24 Каналом експерт з ринку енергетики Геннадій Рябцев розповів, що українці вже відчули зростання цін на пальне у січні. Утім, за його прогнозами, у лютому здорожчання не буде попри побоювання українців.

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Геннадій Рябцев Головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Є 3 чинники, що спричинили поточне зростання. Втім, воно не триватиме у лютому. Оператори вже вибрали весь потенціал для зростання, тобто вже з коригуванням на курс національної валюти.

Як пояснив експерт, 3 основних фактори, які вплинули на зростання вартості пального у січні – початку лютого, наступні:

Здорожчання акцизів: пальне додало приблизно 1,5 гривні на літрі пального. Як пояснив експерт, їх тепер підвищуватимуть щороку.

пальне додало приблизно 1,5 гривні на літрі пального. Як пояснив експерт, їх тепер підвищуватимуть щороку. Здорожчання автопродуктів на європейських ринках: спричинило зростання гуртових цін на 5 – 7% й, зрештою, відобразилося на роздрібних цінах.

спричинило зростання гуртових цін на 5 – 7% й, зрештою, відобразилося на роздрібних цінах. Ослаблення гривні на міжбанківському ринку: це напряму впливає на сплату податків, оскільки вони розраховуються за цим курсом. Водночас закупівля автопродуктів відбувається на європейських біржах, що також позначається на цінах.

Водночас Рябцев зауважив, що сезонні коливання попиту можуть проявитися наприкінці лютого – у березні. Однак дефіциту пального через сезонні фактори не очікується.

Чого очікувати від курсу долара

У коментарі для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий також поділився думками, чого очікувати від курсу долара у лютому. За його словами, на валютному ринку очікується стабільна вартість основних валют.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Щодо курсових коливань у лютому, не передбачаємо змін коридору ринку, адже регулятор, що траплялося не раз з початку повномасштабного вторгнення, діятиме максимально ефективно, намагаючись збалансувати попит і пропозицію й таким чином стримати курсове зростання. Водночас на ринку будуть відсутні ознаки паніки та ажіотажу.

Експерт вважає, що ситуація на валютному ринку залежатиме від кількох важливих факторів:

Стратегія Нацбанку: спрямована на зміцнення гривні та стабілізацію курсу. Внутрішньоекономічні чинники: розвиток галузей, рівень цін та попит на іноземну валюту. Зовнішні фактори: рівень фінансової та воєнно-технічної допомоги, політика США щодо війни в Україні, ціни на експортні товари України. Перебіг війни та її наслідки: вплив на економіку та настрої в суспільстві.

Вплив цих факторів визначатиме поточну ситуацію на валютному ринку, але очікується, що валютні коливання залишаться в межах норми й не впливатимуть на стабільність ринку.

Отже, офіційний курс долара наприкінці лютого може бути в межах 42 – 42,4 гривні за долар.

Що зміниться для українців через карткові обмеження

З 1 лютого в Україні посилили фінансовий моніторинг за картковими переказами. У розмові з 24 Каналом економіст Олег Пендзин пояснив, що це змінить для українців. За його словами, існує 2 рівні обмежень.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Перший рівень – це нормативний акт Національного банку України, який обмежує переказ з картки на картку у розмірі 150 тисяч гривень на місяць. А є другий документ – меморандум між найбільшими банками України, які прийняли рішення щодо посилення контролю за подібними перерахунками, додавши до переліку перерахунки на IBAN.

Як пояснює експерт, обмеження переказів на IBAN фактично звужує можливості здійснювати будь-які фінансові операції зі своїх рахунків. Водночас варто враховувати, що ці обмеження не стосуються осіб, які можуть легально підтвердити походження коштів, що підлягають переказу.

Тобто якщо є на сьогоднішній момент у банку абсолютне підтвердження походження коштів, то в межах тих сум банк не буде мати жодних претензій. Це обмеження щодо до тих осіб, які не мають підтвердження походження доходів,

– пояснює експерт.

Фактично така практика вже існувала в банках раніше, адже є частиною фінансового моніторингу, уточнив Пендзин. У разі надходження підозрілих коштів на картковий рахунок, незалежно від відправника та способу переказу, банк все одно вимагав від клієнта підтвердження їхнього походження.

Правда, зараз сума зменшена. Раніше сума була десь на рівні 250 тисяч гривень. Зараз от вони зменшили її – 150 тисяч гривень, потім буде до 100 тисяч. Тому, коли ми з Вами говоримо про посилення тих речей, ще раз повторюю, вони жодним чином не стосуються людей, які мають легальні доходи,

– уточнив експерт.

На думку Пендзина, ці обмеження не вплинуть на більшість українців, оскільки 90% користувачів не відчують жодних змін. Водночас для окремих категорій громадян вони можуть створити певні незручності.

Це може стосуватися тих, хто займається інтернет-торгівлею. Та тих, хто замість того, щоб проводити розрахунки через рахунок ФОПа, – дають, до прикладу, на базарі номер рахунку своєї особистої картки. Це, по суті, детінізація українського суспільства,

– резюмує експерт.

Пендзин наголосив, що бажання жити за європейськими стандартами передбачає не лише переваги, а й відповідальність, зокрема сплату податків. Водночас багато хто прагне до європейського рівня життя, але при цьому хоче зберегти низький податковий тягар. Однак, як резюмує експерт, така модель є нереалістичною.

Які продукти у лютому здорожчають

Хліб та хлібобулочні вироби

Науковиця Інституту аграрної економіки Світлана Черемісіна розповіла 24 Каналу, що тенденція до стабільного здорожчання продуктів з дешевшого сегмента, у тому числі хліба та хлібобулочних виробів, буде спостерігатися у лютому.

Світлана Черемісіна Вчена Інституту аграрної економіки За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби. Протягом лютого 2025 року хліб може додати в ціні ще 3 – 5%.

До цього, у 2024 році, хлібопекарська продукція стабільно дорожчала, зростаючи в ціні на 1,5 – 3% щомісяця. За даними Державного комітету статистики України, тільки за період з грудня 2024 року по січень 2025 року:

хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку подорожчав на 1,8% і став коштувати 51,91 гривні за кілограм;

подорожчав на 1,8% і став коштувати 51,91 гривні за кілограм; хліб пшеничний з борошна першого ґатунку подорожчав на 3,0% і тепер коштує 42,52 гривні за кілограм;

подорожчав на 3,0% і тепер коштує 42,52 гривні за кілограм; хліб житній подорожчав на 3,0% і став коштувати 45,12 гривні за кілограм;

Водночас батон додав до ціни 3,1% і тепер коштує 27,78 гривні за 500 грамів.

Крупи

Як прогнозують науковців Інституту аграрної економіки, очікується подальше поступове зростання цін на крупи, що зумовлене рядом факторів. Насамперед через те, що продовжується тенденція до зростання цін на зерно.

Зокрема, протягом січня 2025 року пшениця другого класу подорожчала на 2% і досягла ціни 9 695 гривень за тонну, пшениця третього класу подорожчала на 2,3% і тепер коштує 9 464 гривні за тонну, ячмінь подорожчав на 4,6% і коштує 8 448 гривень за тонну. Середня закупівельна ціна гречки коливається на рівні від 13 000 до 15 000 гривень за тонну,

– повідомила Світлана Черемісіна.

Ситуація ускладнюється через проблеми з енергопостачанням, здорожчання палива та підвищення податків. В результаті протягом лютого 2025 року ціни на крупи різних видів можуть збільшитися на 5 – 7%.

Мʼясо

Науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець у коментарі 24 Каналу розповіла, що у лютому не очікується здорожчання основних видів м'яса. Однак в Україні через війну завжди існує ймовірність значних коливань цін.

Наталія Копитець Науковиця Інституту аграрної економіки Упродовж останнього місяця – станом на 28 січня 2025 року проти 28 грудня 2024 року – у продуктових супермаркетах суттєвих змін роздрібних цін на основні види м’яса – яловичину, свинину та курятину – не відбулося.

Тобто нині роздрібні ціни на яловичину, свинину та курку залишилися на рівні грудня 2024 року, за винятком:

курячих стегон , які подорожчали на 7,5% і досягли 121,50 гривні за кілограм;

, які подорожчали на 7,5% і досягли 121,50 гривні за кілограм; курячих гомілок, що подешевшали на 5,5% до 71 гривні за кілограм.

Експерти зазначають, що на коливання цін на внутрішньому ринку м'яса впливає кілька факторів, зокрема це:

попит та пропозиція, купівельна спроможність населення та активність споживачів;

зміни у виробничих витратах, що пов'язані з коливанням цін на ресурси, як-от корми, ветеринарні препарати, енергоносії, електроенергія та паливо-мастильні матеріали;

ціни також залежать від рівня імпортних постачань м'ясної продукції, а також від епідемій, як-от африканська чума свиней і пташиний грип.

Основним фактором, що вже третій рік впливає на цінову ситуацію на ринку м'яса, є повномасштабна агресія Росії проти України, яка спричинила втрату поголів'я, виробництв та об'єктів критичної інфраструктури.

Водночас у січні ціни на куряче філе зросли на 1,6%, досягнувши 178,63 гривні за кілограм, а на яловичину ребра — на 2,1%, до 175,45 гривні за кілограм. Ціни на свинину (ошийок, підчеревина, лопатка) зросли на 1,2 – 3,7%.

Овочі та картопля

Водночас науковиця Інституту аграрної економіки Інна Сало у коментарі 24 Каналу висловила думку, що у лютому очікується незначне здорожчання овочів – до 5%.

Інна Сало Науковиця Інституту аграрної економіки Через втрату якісних показників, що в основному пов'язані зі складнощами зберігання, ціни на капусту білокачанну можуть зрости до 50 гривень за кілограм (підвищення на 3,4%), а на моркву – до 37 гривень за кілограм (збільшення на 1,4%). Ціна на цибулю ріпчасту, ймовірно, залишатиметься майже незмінною – на рівні 18 гривень за кілограм.

За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, очікується, що ціна на картоплю теж може зрости проти січня на 3,7% – до 36 гривень за кілограм. Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання, умов зберігання та логістики.

Що впливає на формування цін на овочі За словами науковиці, на динаміку цін на овочі значний вплив мають такі фактори, як оперативність та обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, а також ціни на пальне.

Як вплине торговельна війна Трампа на Україну

Нещодавно суспільство сколихнули новини про те, що Трамп розпочав вводити мита на імпорт з низки країн, як-от Канади, Мексики та Китаю, а також почав погрожувати ними ЄС. Олег Пендзин вважає, що такі торговельні війни новообраного президента США – це скринька Пандори.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Є такий термін – "скринька Пандори". У світі є купа країн, які дуже сильно незадоволені пропорціями, які виникли в міжнародній торгівлі. І Трамп вважає, якщо Америка щось більше купляє, ніж продає в якихось країнах, то тим самим вона субсидіює інші країни.

Важливо розуміти, що йдеться про країни, з якими Сполучені Штати мають від'ємний торговельний баланс. Трамп планує ввести мита на їхні товари, однак є один важливий нюанс: окрім того, що він імпортує продукцію з цих країн, він також продає їм свої товари.

Отже, вводячи мита, Трамп підвищує ціни на товари всередині країни.

А отримуючи мита на ті товари, що він продає в ті країни, він отримає зменшення конкурентоздатності американських товарів. Що це буде означати? Це буде означати, що виборець Трампа, окрім того, щоби отримати зиск, доходи й щастя від приходу улюбленого президента в Білий Дім, отримає підвищення цін мінімум на 20%,

– пояснює Пендзин.

Це, своєю чергою, матиме вплив і на Україну, адже вона дуже залежна від усіх міжнародних процесів, які нині відбуваються.

Якби в Україні не було війни, то я б взяв велику миску з попкорном, сів би на дивані й почав би дивитися, чим це закінчиться для Америки та інших країн. Але, на жаль, так не вийде. Україна дуже сильно є залежною від цих усіх процесів, які зараз відбуваються. Я думаю, це не закінчиться нічим хорошим,

– резюмує Пендзин.

Однак якщо ціна на нафту знижуватиметься або обсяг її видобутку скорочуватиметься на тлі торговельної політики Трампа, то це призведе до зменшення доходів Росії. А це, безумовно, є позитивом для України.