Что будет с ценами на топливо в феврале
В разговоре с 24 Каналом эксперт по рынку энергетики Геннадий Рябцев рассказал, что украинцы уже почувствовали рост цен на топливо в январе. Впрочем, по его прогнозам, в феврале подорожания не будет несмотря на опасения украинцев.
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Есть 3 фактора, вызвавшие текущий рост. Впрочем, он не продлится в феврале. Операторы уже выбрали весь потенциал для роста, то есть уже с корректировкой на курс национальной валюты.
Как объяснил эксперт, 3 основных фактора, которые повлияли на рост стоимости топлива в январе – начале февраля, следующие:
- Подорожание акцизов: топливо прибавило примерно 1,5 гривны на литре горючего. Как объяснил эксперт, их теперь будут повышать ежегодно.
- Подорожание автопродуктов на европейских рынках: повлекло рост оптовых цен на 5 – 7% и, в конце концов, отразилось на розничных ценах.
- Ослабление гривны на межбанковском рынке: это напрямую влияет на уплату налогов, поскольку они рассчитываются по этому курсу. В то же время закупка автопродуктов происходит на европейских биржах, что также сказывается на ценах.
В то же время Рябцев отметил, что сезонные колебания спроса могут проявиться в конце февраля – в марте. Однако дефицита топлива из-за сезонных факторов не ожидается.
Чего ожидать от курса доллара
В комментарии для 24 Каналу банкир Тарас Лесовой также поделился мыслями, чего ожидать от курса доллара в феврале. По его словам, на валютном рынке ожидается стабильная стоимость основных валют.
Относительно курсовых колебаний в феврале, не предполагаем изменений коридора рынка, ведь регулятор, что случалось не раз с начала полномасштабного вторжения, будет действовать максимально эффективно, пытаясь сбалансировать спрос и предложение и таким образом сдержать курсовой рост. При этом на рынке будут отсутствовать признаки паники и ажиотажа.
Эксперт считает, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от нескольких важных факторов:
- Стратегия Нацбанка: направленная на укрепление гривны и стабилизацию курса.
- Внутриэкономические факторы: развитие отраслей, уровень цен и спрос на иностранную валюту.
- Внешние факторы: уровень финансовой и военно-технической помощи, политика США относительно войны в Украине, цены на экспортные товары Украины.
- Ход войны и ее последствия: влияние на экономику и настроения в обществе.
Влияние этих факторов будет определять текущую ситуацию на валютном рынке, но ожидается, что валютные колебания останутся в пределах нормы и не будут влиять на стабильность рынка.
Таким образом, официальный курс доллара в конце февраля может быть в пределах 42 – 42,4 гривны за доллар.
Что изменится для украинцев из-за карточных ограничений
С 1 февраля в Украине усилили финансовый мониторинг за карточными переводами. В разговоре с 24 Каналом экономист Олег Пендзин объяснил, что это изменит для украинцев. По его словам, существует 2 уровня ограничений.
Первый уровень – это нормативный акт Национального банка Украины, который ограничивает перевод с карты на карту в размере 150 тысяч гривен в месяц. А есть второй документ – меморандум между крупнейшими банками Украины, которые приняли решение об усилении контроля за подобными перечислениями, добавив в перечень перечисления на IBAN.
Как объясняет эксперт, ограничение переводов на IBAN фактически сужает возможности осуществлять любые финансовые операции со своих счетов. В то же время стоит учитывать, что эти ограничения не касаются лиц, которые могут легально подтвердить происхождение средств, подлежащих переводу.
То есть если есть на сегодняшний момент в банке абсолютное подтверждение происхождения средств, то в пределах тех сумм банк не будет иметь никаких претензий. Это ограничение в отношении тех лиц, которые не имеют подтверждения происхождения доходов,
– объясняет эксперт.
Фактически такая практика уже существовала в банках ранее, ведь является частью финансового мониторинга, уточнил Пендзин. В случае поступления подозрительных средств на карточный счет, независимо от отправителя и способа перевода, банк все равно требовал от клиента подтверждения их происхождения.
Правда, сейчас сумма уменьшена. Раньше сумма была где-то на уровне 250 тысяч гривен. Сейчас вот они уменьшили ее – 150 тысяч гривен, потом будет до 100 тысяч. Поэтому, когда мы с Вами говорим об усилении тех вещей, еще раз повторяю, они никоим образом не касаются людей, которые имеют легальные доходы,
– уточнил эксперт.
По мнению Пендзина, эти ограничения не повлияют на большинство украинцев, поскольку 90% пользователей не почувствуют никаких изменений. В то же время для отдельных категорий граждан они могут создать определенные неудобства.
Это может касаться тех, кто занимается интернет-торговлей. И тех, кто вместо того, чтобы проводить расчеты через счет ФЛП, – дают, к примеру, на базаре номер счета своей личной карты. Это, по сути, детенизация украинского общества,
– резюмирует эксперт.
Пендзин отметил, что желание жить по европейским стандартам предусматривает не только преимущества, но и ответственность, в частности уплату налогов. В то же время многие стремятся к европейскому уровню жизни, но при этом хотят сохранить низкое налоговое бремя. Однако, как резюмирует эксперт, такая модель является нереалистичной.
Какие продукты в феврале подорожают
- Хлеб и хлебобулочные изделия
Ученая Института аграрной экономики Светлана Черемисина рассказала 24 Каналу, что тенденция к стабильному подорожанию продуктов из более дешевого сегмента, в том числе хлеба и хлебобулочных изделий, будет наблюдаться в феврале.
По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ожидается дальнейший постепенный рост средней цены на хлебобулочные изделия. В течение февраля 2025 года хлеб может прибавить в цене еще 3 – 5%.
До этого, в 2024 году, хлебопекарная продукция стабильно дорожала, растет в цене на 1,5 – 3% ежемесячно. По данным Государственного комитета статистики Украины, только за период с декабря 2024 года по январь 2025 года:
- хлеб пшеничный из муки высшего сорта подорожал на 1,8% и стал стоить 51,91 гривны за килограмм;
- хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 3,0% и теперь стоит 42,52 гривны за килограмм;
- хлеб ржаной подорожал на 3,0% и стал стоить 45,12 гривны за килограмм;
В то же время батон добавил к цене 3,1% и теперь стоит 27,78 гривны за 500 граммов.
- Крупы
Как прогнозируют ученые Института аграрной экономики, ожидается дальнейший постепенный рост цен на крупы, что обусловлено рядом факторов. Прежде всего из-за того, что продолжается тенденция к росту цен на зерно.
В частности, в течение января 2025 пшеница второго класса подорожала на 2% и достигла цены 9 695 гривен за тонну, пшеница третьего класса подорожала на 2,3% и теперь стоит 9 464 гривны за тонну, ячмень подорожал на 4,6% и стоит 8 448 гривен за тонну. Средняя закупочная цена гречки колеблется на уровне от 13 000 до 15 000 гривен за тонну,
– сообщила Светлана Черемисина.
Ситуация осложняется из-за проблем с энергоснабжением, подорожания топлива и повышения налогов. В результате в течение февраля 2025 года цены на крупы разных видов могут увеличиться на 5 – 7%.
- Мясо
Ученая Института аграрной экономики Наталья Копытец в комментарии 24 Каналу рассказала, что в феврале не ожидается подорожание основных видов мяса. Однако в Украине из-за войны всегда существует вероятность значительных колебаний цен.
В течение последнего месяца – по состоянию на 28 января 2025 года по сравнению с 28 декабря 2024 года – в продуктовых супермаркетах существенных изменений розничных цен на основные виды мяса – говядину, свинину и курятину – не произошло.
То есть сейчас розничные цены на говядину, свинину и курицу остались на уровне декабря 2024 года, за исключением:
- куриных бедер, которые подорожали на 7,5% и достигли 121,50 гривны за килограмм;
- куриных голеней, которые подешевели на 5,5% до 71 гривны за килограмм.
Эксперты отмечают, что на колебания цен на внутреннем рынке мяса влияет несколько факторов, в частности это:
- спрос и предложение, покупательная способность населения и активность потребителей;
- изменения в производственных затратах, что связаны с колебанием цен на ресурсы, такие как корма, ветеринарные препараты, энергоносители, электроэнергия и горюче-смазочные материалы;
- цены также зависят от уровня импортных поставок мясной продукции, а также от эпидемий, таких как африканская чума свиней и птичий грипп.
Ключевым фактором, что уже третий год влияет на ценовую ситуацию на рынке мяса, является полномасштабная агрессия России против Украины, которая вызвала потерю поголовья, производств и объектов критической инфраструктуры.
В то же время в январе цены на куриное филе выросли на 1,6%, достигнув 178,63 гривны за килограмм, а на говядину ребра – на 2,1%, до 175,45 гривны за килограмм. Цены на свинину (ошеек, подчеревина, лопатка) выросли на 1,2 – 3,7%.
- Овощи и картофель
В то же время ученая Института аграрной экономики Инна Сало в комментарии 24 Каналу выразила мнение, что в феврале ожидается незначительное подорожание овощей – до 5%.
Из-за потери качественных показателей, что в основном связаны со сложностями хранения, цены на капусту белокочанную могут вырасти до 50 гривен за килограмм (повышение на 3,4%), а на морковь – до 37 гривен за килограмм (увеличение на 1,4%). Цена на лук репчатый, вероятно, будет оставаться почти неизменной – на уровне 18 гривен за килограмм.
По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ожидается, что цена на картофель тоже может вырасти по сравнению с январем на 3,7% – до 36 гривен за килограмм. Это, конечно, будет зависеть от объемов поставок, условий хранения и логистики.
Что влияет на формирование цен на овощиПо словам ученой, на динамику цен на овощи значительное влияние имеют такие факторы, как оперативность и объемы поставок, стоимость хранения и транспортировки, повышенные тарифы на электроэнергию для промышленных производителей, а также цены на топливо.
Как повлияет торговая война Трампа на Украину
Недавно общество всколыхнули новости о том, что Трамп начал вводить пошлины на импорт из ряда стран, таких как Канада, Мексика и Китай, а также начал угрожать ими ЕС. Олег Пендзин считает, что такие торговые войны новоизбранного президента США – это ящик Пандоры.
Есть такой термин – "ящик Пандоры". В мире есть куча стран, которые очень сильно недовольны пропорциями, которые возникли в международной торговле. И Трамп считает, если Америка что-то больше покупает, чем продает в каких-то странах, то тем самым она субсидирует другие страны.
Важно понимать, что речь идет о странах, с которыми Соединенные Штаты имеют отрицательный торговый баланс. Трамп планирует ввести пошлины на их товары, однако есть один важный нюанс: кроме того, что он импортирует продукцию из этих стран, он также продает им свои товары.
Таким образом, вводя пошлины, Трамп повышает цены на товары внутри страны.
А получая пошлины на те товары, что он продает в те страны, он получит уменьшение конкурентоспособности американских товаров. Что это будет означать? Это будет означать, что избиратель Трампа, кроме того, чтобы получить выгоду, доходы и счастье от прихода любимого президента в Белый Дом, получит повышение цен минимум на 20%,
– объясняет Пендзин.
Это, в свою очередь, будет иметь влияние и на Украину, ведь она очень зависима от всех международных процессов, которые сейчас происходят.
Если бы в Украине не было войны, то я бы взял большую миску с попкорном, сел бы на диване и начал бы смотреть, чем это закончится для Америки и других стран. Но, к сожалению, так не получится. Украина очень сильно зависит от этих всех процессов, которые сейчас происходят. Я думаю, это не закончится ничем хорошим,
– резюмирует Пендзин.
Однако если цена на нефть будет снижаться или объем ее добычи будет сокращаться на фоне торговой политики Трампа, то это приведет к уменьшению доходов России. А это, безусловно, является позитивом для Украины.