Украинцев ждут новые ограничения на карточные переводы

С 1 февраля украинские банки введут новые ограничения на карточные переводы, в частности для операций по реквизитам IBAN, с месячным лимитом в 150 тысяч гривен. Эти изменения были утверждены соответствующим меморандумом, который был подписан еще 10 декабря.

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Ограничения будут касаться только тех клиентов, доходы которых не имеют документального подтверждения. Банки будут делить клиентов на три категории в зависимости от уровня риска:

для клиентов с высоким уровнем риска лимит будет составлять 50 тысяч гривен в месяц;

для тех же, кто относится к категории со средним или низким уровнем риска, – 150 тысяч гривен ежемесячно, но с 1 июня эта сумма уменьшится до 100 тысяч гривен.

Кроме того, каждый клиент может обратиться в банк, который подписал Меморандум, с запросом на повышение лимита, предоставив соответствующее документальное подтверждение законности средств.

На что не будут распространяться лимиты на переводы В НБУ отмечают, что лимиты не будут распространяться на переводы между счетами, открытыми клиентом в одном банке. Если клиент имеет документально подтвержденные доходы, превышающие установленный лимит, банк будет осуществлять переводы в пределах подтвержденного дохода.

Мобилизация и бронирование: что нужно знать работникам критически важных предприятий

4 февраля 2025 года истекает девятимесячный срок для прохождения повторной военно-врачебной комиссии (ВВК) согласно закону о мобилизации. К этому времени военнообязанные, которые имеют статус "ограниченно годный", должны пройти ВВК для его обновления.

Обратите внимание! Если военнообязанный не пройдет ВВК до 5 февраля, это будет считаться нарушением воинского учета, что предусматривает штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

Более того, уже 28 февраля 2025 года заканчивается срок бронирования для всех военнообязанных мужчин в Украине. Поэтому ТЦК и СП могут отменить отсрочку от мобилизации даже для работников критически важных предприятий, которые ранее получили бронирование.

Продолжат ли бронирование после 28 февраля работникам критически важных предприятий Предприятия, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил и других военных формирований в особый период, должны подать списки своих военнообязанных работников на бронирование, если эти предприятия соответствуют критериям и не потеряли или приобрели статус критичных.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что критические предприятия могут подавать заявки на бронирование с 22 января до 1 марта 2025 года без необходимости ждать 72 часа, как это было раньше.

Для подачи работников на бронирование нужно:

Зайти в кабинет гражданина на портале "Дия" и выбрать пункт "Подать заявление". Указать данные кандидатов для бронирования. Подтвердить, что зарплата работника превышает 20 тысяч гривен. Проверить и подписать заявление.

Также предприятия должны обновить статус критических до 28 февраля, подав пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, в надлежащий государственный орган: Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры и тому подобное.

Кому придется платить налог на автомобиль

После 1 февраля 2025 года станет известен список марок автомобилей, владельцы которых будут обязаны платить повышенный налог. Этот налог будет касаться автомобилей в возрасте до пяти лет, стоимость которых превышает 3 миллиона гривен.

Размер налога составит 25 тысяч гривен, и его нужно будет уплатить в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой службы, но не позднее 1 июля.

При этом, если легковой автомобиль достигнет пяти лет в течение отчетного периода, то налог будет уплачиваться за период с 1 января до месяца, следующего за тем, в котором авто исполнится пять лет. Например, если автомобилю исполняется пять лет в мае 2025 года, налог будет уплачиваться за период с января по май, то есть за 5 месяцев.

Какие марки авто попадут под налогообложение Вероятно, в эту категорию попадут премиальные марки, такие как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и другие.

Более высокую пенсию получат не все: кто рискует потерять часть выплат

В феврале значительных изменений в пенсионном обеспечении не предвидится. Однако украинцы, которым в феврале исполнится 70, 75 или 80 лет, имеют право на прибавку к пенсии. Размеры возрастных надбавок следующие:

300 гривен – для пенсионеров, которым исполнилось 70 лет;

456 гривен – для лиц, достигших 75 лет;

570 гривен – для тех, кому исполнилось 80 лет.

Обратите внимание! Уже в марте состоится автоматическая индексация пенсий, которая увеличит выплаты на 10 – 17%.

Однако не все получат более высокие выплаты. В начале января Кабмин установил новые ограничения на выплату специальных пенсий во время военного положения. Это касается выплат, превышающих 23 610 гривен, или 10 прожиточных минимумов, для лиц, утративших трудоспособность.

Для таких пенсий введены коэффициенты, которые снижают размер выплат в зависимости от их величины:

для части пенсии, превышающей 23 610 гривен, но не более чем 25 971 гривна (11 ПМ), коэффициент составляет 0,5;

для пенсий между 25 971 и 30 693 гривнами (13 ПМ) – коэффициент 0,4;

для пенсий между 30 693 и 40 137 гривнами (17 ПМ) – коэффициент 0,3;

для пенсий между 40 137 и 49 581 гривной (21 ПМ) – коэффициент 0,2;

для пенсий свыше 49 581 гривны – коэффициент 0,1.

Эти ограничения касаются примерно 17,6 тысячи пенсионеров. Однако Минсоцполитики объясняет, что ограничения распространяются только на ту часть пенсии, которая является не страховой (не была оплачена через страховые взносы), а дополнительной выплатой от государства за службу в силовых или иных структурах.

Кого не коснутся новые пенсионные ограничения Ограничения на размер пенсионных выплат не будут касаться граждан, которые сейчас находятся на фронте или участвовали в боевых действиях с 2014 года.

Получат ли ВПЛ денежную помощь в феврале

С 1 февраля 2025 года внутренне перемещенные лица (ВПЛ), находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах, смогут и в дальнейшем получать помощь на проживание. В частности, выплаты без дополнительного или повторного обращения будут получать:

пенсионеры с пенсией до 9444 гривен;

люди с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью, тяжелобольные дети;

дети-сироты и дети без родительской опеки (до 23 лет), приемные родители и родители-воспитатели.

Обратите внимание! В феврале размер помощи останется без изменений: 3000 гривен – для лиц с инвалидностью и детей, а также 2000 гривен – для других категорий ВПЛ. Выплаты будут осуществляться традиционно дважды в месяц – 15 и 28 числа.

Впрочем, есть и те категории ВПЛ, которые смогут получить помощь только при условии подачи заявления. В частности, это касается:

семей с детьми до 14 лет, проживающих в зоне боевых действий или в регионах, где невозможно учиться очно;

семей, ухаживающих за людьми с инвалидностью или тяжелобольными детьми;

малолетних детей до 14 лет, которые приехали без родителей;

беременных женщин (от 30 недели беременности);

переселенцев старше 60 лет без права на пенсию, если их доход меньше 9444 гривен.

Новые правила выплат для родственников пленных и пропавших без вести военных

С 1 февраля 2025 года вступают в силу изменения в закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", принятые Верховной Радой 8 октября. Нововведения гарантируют сохранение денежного обеспечения за военнослужащим, который находится в плену или считается пропавшим без вести.

Обратите внимание! Ранее ежемесячные выплаты в размере около 120 тысяч гривен получал только один из членов семьи военного, обычно это был муж или жена.

Однако с 1 февраля, при отсутствии личного распоряжения военнослужащего, средства будут распределяться по новым правилам:

50% выплат будут делиться поровну между членами семьи первой очереди: мужем (женой), законными представителями несовершеннолетних детей, детьми с инвалидностью с детства или их законными представителями, а также родителями военнослужащего.

будут делиться поровну между членами семьи первой очереди: мужем (женой), законными представителями несовершеннолетних детей, детьми с инвалидностью с детства или их законными представителями, а также родителями военнослужащего. Если среди родственников нет представителей первой очереди, 20% выплат получают члены второй очереди: совершеннолетние дети, братья или сестры военнослужащего.

Остальная сумма (50% или 80%), которая осталась невыплаченной, хранится в воинской части. Ее выплатят военному в случае его возвращения из плена или появления, если он считался пропавшим без вести.

Февральские тарифы на коммунальные услуги: какие изменения ждут украинцев

Какая будет цена электроэнергии и кто сможет платить меньше за отопление

Тариф на электроэнергию с 1 февраля останется без изменений: украинцы будут продолжать платить 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время для тех, кто использует электроотопительные установки, установлен льготный тариф на электроэнергию.

Тариф составит 2,64 гривны за киловатт-час, если потребление не превышает 2000 киловатт-часов в месяц.

Кроме того, как сообщил нардеп Сергей Нагорняк в разговоре с 24 Каналом, с 1 января правительство расширило перечень категорий населения, которые имеют право пользоваться таким тарифом до завершения отопительного сезона.

Сергей Нагорняк Член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Это совладельцы больших многоквартирных домов, где отсутствует газовое обеспечение, или места, где есть проблемы с теплоснабжением.

Впрочем, стоит учитывать, что с 1 февраля стоимость электроэнергии по льготному тарифу может меняться в зависимости от объема потребления. Если потребитель превысит установленный лимит в 2000 киловатт-часов в месяц, то в дальнейшем тариф на электроэнергию будет начисляться по стандартной цене, без льготных условий.

Как другие потребители могут сэкономить на электроэнергии Сэкономить на оплате электроэнергии возможно благодаря двухзонному счетчику. При использовании такого счетчика днем электроэнергия будет оплачиваться по обычному тарифу – 4,32 гривны за киловатт-час, а в ночное время, с 23:00 до 7:00, стоимость будет вдвое меньше – 2,16 гривны за киловатт-час.

Сколько будет стоить газ и вода

В феврале цена природного газа для бытовых потребителей, которые пользуются услугами "Нафтогаза", будет оставаться на уровне 7,96 гривны за кубометр. В то же время цены на газ у остальных поставщиков будут варьироваться в пределах от 7,79 гривны до 9,99 гривны за кубометр.

Напомним! Согласно постановлению "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа", действие которого продлено до мая 2025 года, тарифы на коммунальные услуги запрещено повышать во время военного положения.

Соответственно, тариф на холодную воду в феврале также не изменится. Сейчас вопрос о повышении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод находится на стадии обсуждения.

Обновленные правила предоставления субсидии и деньги на аренду жилья

У Министерстве социальной политики сообщили, что государство ежегодно выделяет около 40 миллиардов гривен на покрытие субсидий и льгот, а на 2025 год эта сумма выросла до 42,3 миллиарда гривен.

Одновременно правительство внедрило ряд важных изменений:

предусмотрен единый подход к определению льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ);

субсидии будут предоставляться с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Как отмечают в ведомстве, эти изменения не коснутся участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны – для них порядок предоставления льгот остается без изменений.

Обратите внимание! Если семья обратилась за льготами с 1 января 2025 года, то их предоставление будет определяться уже с этой даты исходя из совокупного дохода семьи. Однако для тех, кто получал льготы до 31 декабря 2024 года включительно, новые правила назначения субсидий вступят в силу только после завершения отопительного сезона.

Еще одной новацией стало введение субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которую можно получить с конца января 2025 года. В Министерстве социальной политики объяснили, кто именно из ВПЛ сможет претендовать на такую субсидию, среди них:

ВПЛ, которые переместились в любой регион, подконтрольный Украине, при условии, что их финансово-имущественное положение соответствует требованиям постановления (ранее субсидия распространялась только на девять областей);

семьи, которые арендуют жилье и тратят на это более 20% своих совокупных доходов.

Важно отметить, что для получения субсидии на аренду необходимо заключить договор с собственником жилья. Кроме того, государство будет компенсировать арендодателям налоги, уплачиваемые с доходов от аренды.

Минсоцполитики уточнило, что компенсация будет включать НДФЛ и военный сбор для владельцев жилья, а для физических лиц-предпринимателей – ставку единого налога, определенную на основе социальной стоимости аренды.