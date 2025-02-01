Українців чекають нові обмеження на карткові перекази

З 1 лютого українські банки запровадять нові обмеження на карткові перекази, зокрема для операцій за реквізитами IBAN, із місячним лімітом у 150 тисяч гривень. Ці зміни були затверджені відповідним меморандумом, що був підписаний ще 10 грудня.

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Обмеження стосуватимуться лише тих клієнтів, доходи яких не мають документального підтвердження. Банки розподілятимуть клієнтів на три категорії залежно від рівня ризику:

для клієнтів із високим рівнем ризику ліміт становитиме 50 тисяч гривень на місяць;

для тих же, хто належить до категорії із середнім або низьким рівнем ризику, – 150 тисяч гривень щомісяця, але з 1 червня ця сума зменшиться до 100 тисяч гривень.

Крім того, кожен клієнт може звернутися до банку, який підписав Меморандум, з запитом на підвищення ліміту, надавши відповідне документальне підтвердження законності коштів.

На що не будуть поширюватися ліміти на перекази В НБУ зазначають, що ліміти не поширюватимуться на перекази між рахунками, відкритими клієнтом в одному банку. Якщо клієнт має документально підтверджені доходи, що перевищують встановлений ліміт, банк здійснюватиме перекази в межах підтвердженого доходу.

Мобілізація та бронювання: що треба знати працівникам критично важливих підприємств

4 лютого 2025 року минає девʼятимісячний строк для проходження повторної військово-лікарської комісії (ВЛК) згідно із законом про мобілізацію. До цього часу військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", повинні пройти ВЛК для його оновлення.

Зверніть увагу! Якщо військовозобов'язаний не пройде ВЛК до 5 лютого, це буде вважатися порушенням військового обліку, що передбачає штраф від 17 000 до 25 500 гривень.

Щобільше, уже 28 лютого 2025 року закінчується строк бронювання для всіх військовозобов'язаних чоловіків в Україні. Через це ТЦК та СП можуть скасувати відстрочку від мобілізації навіть для працівників критично важливих підприємств, які раніше мали бронювання.

Чи продовжать бронювання після 28 лютого працівникам критично важливих підприємств Підприємства, що є критично важливими для забезпечення потреб Збройних сил та інших військових формувань в особливий період, повинні подати списки своїх військовозобов'язаних працівників на бронювання, якщо ці підприємства відповідають критеріям та не втратили або набули статусу критичних.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що критичні підприємства можуть подавати заявки на бронювання з 22 січня до 1 березня 2025 року без потреби чекати 72 години, як це було раніше.

Для подання працівників на бронювання потрібно:

Зайти в кабінет громадянина на порталі "Дія" та вибрати пункт "Подати заяву". Вказати дані кандидатів для бронювання. Підтвердити, що зарплата працівника перевищує 20 тисяч гривень. Перевірити та підписати заяву.

Також підприємства повинні оновити статус критичних до 28 лютого, подавши пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, до належного державного органу: Мінекономіки, Мінагро, Міненерго, Мінцифри тощо.

Кому доведеться сплачувати податок на автомобіль

Після 1 лютого 2025 року стане відомий список марок автомобілів, власники яких будуть зобов’язані сплачувати підвищений податок. Цей податок стосуватиметься автомобілів віком до п’яти років, вартість яких перевищує 3 мільйони гривень.

Розмір податку становитиме 25 тисяч гривень, і його потрібно буде сплатити протягом 60 днів після отримання повідомлення від податкової служби, але не пізніше 1 липня.

При цьому, якщо легковий автомобіль досягне п’яти років протягом звітного періоду, то податок сплачуватиметься за період з 1 січня до місяця, наступного за тим, у якому авто виповниться п’ять років. Наприклад, якщо автомобілю виповнюється п’ять років у травні 2025 року, податок сплачуватиметься за період із січня по травень, тобто за 5 місяців.

Які марки авто потраплять під оподаткування Імовірно, до цієї категорії потраплять преміальні марки, такі як Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche та інші.

Вищу пенсію отримають не всі: хто ризикує втратити частину виплат

У лютому значних змін у пенсійному забезпеченні не передбачається. Однак українці, яким у лютому виповниться 70, 75 або 80 років, мають право на надбавку до пенсії. Розміри вікових надбавок такі:

300 гривень – для пенсіонерів, яким виповнилося 70 років;

456 гривень – для осіб, що досягли 75 років;

570 гривень – для тих, кому виповнилося 80 років.

Зверніть увагу! Уже в березні відбудеться автоматична індексація пенсій, яка збільшить виплати на 10 – 17%.

Однак не всі отримають вищі виплати. На початку січня Кабмін встановив нові обмеження на виплату спеціальних пенсій під час воєнного стану. Це стосується виплат, що перевищують 23 610 гривень, або ж 10 прожиткових мінімумів, для осіб, які втратили працездатність.

Для таких пенсій введено коефіцієнти, які знижують розмір виплат залежно від їхньої величини:

для частини пенсії, що перевищує 23 610 гривень, але не більше ніж 25 971 гривня (11 ПМ), коефіцієнт становить 0,5;

для пенсій між 25 971 і 30 693 гривнями (13 ПМ) – коефіцієнт 0,4;

для пенсій між 30 693 і 40 137 гривнями (17 ПМ) – коефіцієнт 0,3;

для пенсій між 40 137 і 49 581 гривнею (21 ПМ) – коефіцієнт 0,2;

для пенсій понад 49 581 гривню – коефіцієнт 0,1.

Ці обмеження стосуються приблизно 17,6 тисячі пенсіонерів. Однак Мінсоцполітики пояснює, що обмеження поширюються лише на ту частину пенсії, яка є не страховою (не була сплачена через страхові внески), а додатковою виплатою від держави за службу в силових чи інших структурах.

Кого не торкнуться нові пенсійні обмеження Обмеження на розмір пенсійних виплат не стосуватимуться громадян, які натепер перебувають на фронті або брали участь у бойових діях із 2014 року.

Чи отримають ВПО грошову допомогу в лютому

З 1 лютого 2025 року внутрішньо переміщені особи (ВПО), що знаходяться у складних життєвих обставинах, зможуть й надалі отримувати допомогу на проживання. Зокрема, виплати без додаткового або повторного звернення отримуватимуть:

пенсіонери з пенсією до 9444 гривень;

люди з інвалідністю I або II групи, діти з інвалідністю, тяжкохворі діти;

діти-сироти та діти без батьківського піклування (до 23 років), прийомні батьки та батьки-вихователі.

Зверніть увагу! У лютому розмір допомоги залишиться без змін: 3000 гривень – для осіб з інвалідністю та дітей, а також 2000 гривень – для інших категорій ВПО. Виплати здійснюватимуться традиційно двічі на місяць – 15 та 28 числа.

Втім, є й ті категорії ВПО, які зможуть отримати допомогу лише за умови подання заяви. Зокрема, це стосується:

родин з дітьми до 14 років, які проживають у зоні бойових дій або в регіонах, де неможливо навчатися очно;

сімей, що доглядають за людьми з інвалідністю чи тяжкохворими дітьми;

малолітніх дітей до 14 років, які приїхали без батьків;

вагітних жінок (від 30 тижня вагітності);

переселенців старше 60 років без права на пенсію, якщо їхній дохід менший за 9444 гривень.

Нові правила виплат для родичів полонених та зниклих безвісти військових

З 1 лютого 2025 року набувають чинності зміни до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей", ухвалені Верховною Радою 8 жовтня. Нововведення гарантують збереження грошового забезпечення за військовослужбовцем, який перебуває в полоні або вважається зниклим безвісти.

Зверніть увагу! Раніше щомісячні виплати в розмірі близько 120 тисяч гривень отримував лише один із членів родини військового, зазвичай це був чоловік або дружина.

Однак із 1 лютого, за відсутності особистого розпорядження військовослужбовця, кошти розподілятимуться за новими правилами:

50% виплат поділятимуться порівну між членами родини першої черги: чоловіком (дружиною), законними представниками неповнолітніх дітей, дітьми з інвалідністю з дитинства або їхніми законними представниками, а також батьками військовослужбовця.

поділятимуться порівну між членами родини першої черги: чоловіком (дружиною), законними представниками неповнолітніх дітей, дітьми з інвалідністю з дитинства або їхніми законними представниками, а також батьками військовослужбовця. Якщо серед родичів немає представників першої черги, 20% виплат отримують члени другої черги: повнолітні діти, брати або сестри військовослужбовця.

Решта суми (50% або 80%), яка залишилася невиплаченою, зберігається у військовій частині. Її виплатять військовому у разі його повернення з полону або появи, якщо він вважався зниклим безвісти.

Лютневі тарифи на комунальні послуги: які зміни чекають на українців

Яка буде ціна електроенергії та хто зможе платити менше за опалення

Тариф на електроенергію з 1 лютого залишиться без змін: українці продовжуватимуть сплачувати 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас для тих, хто використовує електроопалювальні установки, встановлено пільговий тариф на електроенергію.

Тариф становитиме 2,64 гривні за кіловат-годину, якщо споживання не перевищує 2000 кіловат-годин на місяць.

Крім того, як повідомив нардеп Сергій Нагорняк у розмові з 24 Каналом, із 1 січня уряд розширив перелік категорій населення, які мають право користуватися таким тарифом до завершення опалювального сезону.

Сергій Нагорняк Член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Це співвласники великих багатоквартирних будинків, де відсутнє газове забезпечення, або місця, де є проблеми із теплопостачанням.

Утім, варто брати до уваги, що з 1 лютого вартість електроенергії за пільговим тарифом може змінюватися залежно від обсягу споживання. Якщо споживач перевищить встановлений ліміт у 2000 кіловат-годин на місяць, то надалі тариф на електроенергію нараховуватиметься за стандартною ціною, без пільгових умов.

Як інші споживачі можуть заощадити на електроенергії Заощадити на оплаті електроенергії можливо завдяки двозонному лічильнику. За умов використання такого лічильника вдень електроенергія буде оплачуватися за звичайним тарифом – 4,32 гривні за кіловат-годину, а у нічний час, з 23:00 до 7:00, вартість буде вдвічі меншою – 2,16 гривні за кіловат-годину.

Скільки буде коштувати газ та вода

У лютому ціна природного газу для побутових споживачів, які користуються послугами "Нафтогазу", залишатиметься на рівні 7,96 гривні за кубометр. Водночас ціни на газ у решти постачальників варіюватимуться в межах від 7,79 гривні до 9,99 гривні за кубометр.

Нагадаємо! Згідно з постановою "Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу", дія якої продовжена до травня 2025 року, тарифи на комунальні послуги заборонено підвищувати під час воєнного стану.

Відповідно, тариф на холодну воду у лютому також не зміниться. Наразі питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення перебуває на стадії обговорення.

Оновлені правила надання субсидії та гроші на оренду житла

У Міністерстві соціальної політики повідомили, що держава щороку виділяє близько 40 мільярдів гривень на покриття субсидій та пільг, а на 2025 рік ця сума зросла до 42,3 мільярда гривень.

Водночас уряд впровадив низку важливих змін:

передбачено єдиний підхід до визначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП);

субсидії надаватимуться з огляду на середньомісячний сукупний дохід родини.

Як зауважують у відомстві, ці зміни не торкнуться учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни – для них порядок надання пільг залишається без змін.

Зверніть увагу! Якщо родина звернулася по пільги з 1 січня 2025 року, то їх надання визначатиметься вже з цієї дати на підставі сукупного доходу сімʼї. Однак для тих, хто отримував пільги до 31 грудня 2024 року включно, нові правила призначення субсидій набудуть чинності лише після завершення опалювального сезону.

Ще однією новацією стало запровадження субсидії на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), яку можна отримати з кінця січня 2025 року. У Міністерстві соціальної політики пояснили, хто саме з ВПО зможе претендувати на таку субсидію, серед них:

ВПО, які перемістилися в будь-який регіон, підконтрольний Україні, за умови, що їхній фінансово-майновий стан відповідає вимогам постанови (раніше субсидія поширювалась лише на дев'ять областей);

родини, які орендують житло і витрачають на це більше як 20% своїх сукупних доходів.

Важливо зазначити, що для отримання субсидії на оренду потрібно укласти договір із власником житла. Крім того, держава компенсуватиме орендодавцям податки, що сплачуються з доходів від оренди.

Мінсоцполітики уточнило, що компенсація включатиме ПДФО та військовий збір для власників житла, а для фізичних осіб-підприємців – ставку єдиного податку, визначену на основі соціальної вартості оренди.