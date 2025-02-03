Об этом 24 Каналу рассказал политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий, заметив, что торговые войны довольно часто приводили к серьезным военным конфликтам. Важно, чтобы все не дошло до войны между США и Китаем.

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США понимают, что Китай – опасный соперник

Как отметил Городницкий, Китай достаточно долго прорабатывал свое влияние в мире. Это касается, в частности, и Панамского канала.

Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Китай стал равноценным соперником. Сейчас Дональд Трамп целенаправленно бьет по КНР. Хотя между ними также продолжается диалог о потенциальной сделки.

Трамп ввел только 10% пошлины против Китая. Вероятнее всего, переговоры идут в выгодном направлении для США. Китай имеет реальные проблемы в экономике. Но там сильно пытаются это изменить и включают все рычаги,

– сказал Городницкий.

Несмотря на проблемы в экономике, Китай сильно развивается в том же направлении современных технологий. И это уже беспокоит Соединенные Штаты. Если там справятся с экономическими проблемами, то США могут получить сверхсерьезного конкурента.

Китай имеет определенные проблемы из-за "строительного пузыря". Но там пытаются максимально нивелировать последствия. Если брать очень похожий финансовый кризис 2008 года, который ударил по США, то Китай играет на опережение. Банки не имеют такой закредитованности. Они оптимизируют расходы, государство компенсирует их. Банки лопать не планируют. Мы еще не знаем, что может быть. Действительно ли Китай потеряет все или же переродится, как феникс, с новыми технологиями,

– заметил Городницкий.

Китай – сильный соперник для США. И вполне вероятно, что между США и Китаем возникнет новая Холодная война, которая затянется на десятилетия. За день-два тут победить не получится.