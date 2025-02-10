Трамп объявит новые пошлины

Трамп сделал это заявление, выступая перед журналистами на борту самолета Air Force One по дороге на Суперкубок НФЛ в Новом Орлеане, пишет 24 канал со ссылкой на Reuters.

Читайте также "Самая тупая торговая война": чем вредят заявления Трампа о пошлинах для Мексики, Канады и Китая

Президент Соединенных Штатов анонсировал, что объявит о новых тарифах в понедельник. А в силу они вступят уже во вторник или среду.

И очень просто: если они взимают пошлины с нас, мы взимаем пошлины с них,

– объяснил Дональд Трамп.

В частности по данным правительства и Американского института чугуна и стали, основными поставщиками стали, импортируемой в США, являются такие страны:

Канада; Бразилия; Мексика; Южная Корея; Вьетнам.

Канада является крупнейшим поставщиком первичного алюминия в США. На ее долю приходилось 79% общего импорта за первые 11 месяцев 2024 года.

Министр инноваций Канады Франсуа-Филипп Шампань уже отреагировал на новые тарифы. Он подчеркнул важность канадской стали и алюминия для американских промышленных секторов, таких как оборона и автомобилестроение.

Заметьте! Он сказал, что канадская сталь и алюминий поддерживают ключевые отрасли промышленности США, такие как оборона, судостроение и автомобилестроение. Поэтому планируется и дальнейшее отстаивание Канады, ее рабочих отрасли.