В ЕС хотят арестовать российские танкеры

Сейчас ведется работа над новым законодательством, которое даст юридические основания для арестов российских судов, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Также рассматриваются варианты, где могут быть применены нормы международного права для задержания танкеров, если существует угроза для экологии или подозрение на пиратство.

Страны-члены ЕС смогут действовать независимо. Для этого надо будет принять национальные законы, позволяющие конфискацию российских танкеров.

Интересно! Кроме того, страны, как Эстония и Финляндия, могут требовать от танкеров наличия сертифицированных страховок, что позволит им задерживать суда, поскольку большинство российских танкеров не имеют надлежащего страхования.

Проблема с арестом судов

Реализация планов по аресту российских танкеров будет сложной. Задержать суда значительно проще в территориальных водах, которые находятся на расстоянии до 22,2 километра от побережья страны, где применяются законы прибрежного государства.

Однако в международных водах суда подчиняются стране, под флагом которой они плавают, что позволяет российским танкерам обходить санкции.

Арест судна в международных водах возможен только при определенных обстоятельствах, таких как пиратство, работорговля, незаконное вещание, отсутствие флага или угроза для экологии или безопасности.

Важно! Россия может отреагировать на эти действия военным сопровождением своих танкеров, что только обострит конфликт. Кроме того, страны, что решатся на арест российских судов, могут столкнуться с судебными исками и большими финансовыми затратами, поскольку придется обеспечивать арестованные танкеры.