Когда Украина получит второй транш от активов России

Польский министр по европейским делам Адам Шлапка сообщил, что в апреле Украина получит второй транш в размере 1,9 миллиарда евро из замороженных российских активов, передает 24 Канал со ссылкой на УНН.

Читайте также: В ЕС планируют аресты российских танкеров и разрабатывают новые законы

Польский министр также упомянул, что первый транш от замороженных российских активов в размере 1,5 миллиарда евро был перечислен Украине летом 2024 года. Также он отметил, что ЕС планирует ввести 16-й пакет санкций против России к годовщине ее вторжения.

Сколько ЕС предоставил помощи Украине с начала войны

Польский министр отметил, что с начала войны Европейский Союз предоставил Украине около 134 миллиардов евро помощи:

из этой суммы 67 миллиардов евро были направлены на финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку, 48 миллиардов евро – на военную помощь;

были направлены на финансовую, экономическую и гуманитарную поддержку, – на военную помощь; а около 17 миллиардов евро – на поддержку беженцев в странах ЕС.

В марте Европарламент также должен принять резолюцию о помощи Украине. Также в Страсбурге выступил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, который отметил, что одной из основных целей является старт переговоров о вступлении в ЕС во время польского председательства.

Заметьте! ЕС также является крупнейшим донором международного кредита для Украины от стран Большой семерки. Из общей суммы в 45 миллиардов евро первый транш в размере 3 миллиардов евро был перечислен Украине в январе этого года. Кредит будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов.