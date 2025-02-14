Молдова виграла "газову війну"

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан зазначив, що на даному етапі створені умови для постачання природного газу до Придністровського регіону без потреби продовження надзвичайного стану, передає 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Він уточнив, що режим був введений, щоб мати можливість купувати газ та електроенергію після припинення постачань з Росії.

Сьогодні закінчується 60-денний термін дії надзвичайного стану, який поки що продовжуватися не буде,

– заявив прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан.

За словами Речана, 13 лютого Комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення спрямувати 1,2 мільярда леїв (приблизно 65 мільйонів євро) до компенсаційного фонду для покриття зростання тарифів на опалення.

Громадяни, включені до програми компенсацій, отримають протягом опалювального сезону, включно з березнем, щомісячну грошову допомогу в розмірі від 500 до 1 400 леїв (від 25 до 75 доларів),

– зазначив Речан.

Також 30 мільйонів євро гуманітарної допомоги від ЄС будуть перераховані компанії Energocom для покриття витрат на закупівлю газу для Придністров'я (20 мільйонів євро) та електричної енергії для правого берега Дністра (10 мільйонів євро).

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