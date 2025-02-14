Молдова выиграла "газовую войну"

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан отметил, что на данном этапе созданы условия для поставки природного газа в Приднестровский регион без необходимости продления чрезвычайного положения, передает 24 Канал со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Он уточнил, что режим был введен, чтобы иметь возможность покупать газ и электроэнергию после прекращения поставок из России.

Сегодня заканчивается 60-дневный срок действия чрезвычайного положения, который пока что продлеваться не будет,

– заявил премьер-министр Молдовы Дорин Речан.

По словам Речана, 13 февраля Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение направить 1,2 миллиарда леев (примерно 65 миллионов евро) в компенсационный фонд для покрытия роста тарифов на отопление.

Граждане, включены в программу компенсаций, получат в течение отопительного сезона, включительно с мартом, ежемесячную денежную помощь в размере от 500 до 1 400 леев (от 25 до 75 долларов),

– отметил Речан.

Также 30 миллионов евро гуманитарной помощи от ЕС будут перечислены компании Energocom для покрытия расходов на закупку газа для Приднестровья (20 миллионов евро) и электрической энергии для правого берега Днестра (10 миллионов евро).

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