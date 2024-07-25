Длительное замораживание активов

Недавно неназванные дипломаты ЕС сообщили об обеспокоенности некоторых членов G7, включая США, относительно потенциального отсутствия единодушия среди 27 стран-членов ЕС. Эта ситуация вызвала опасения, что она может поставить под угрозу весь кредит для Украины.

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На недавней встрече послы ЕС обсудили два потенциальных решения для решения проблем, которые вызывают беспокойство стран-членов G7. Одно из предложений, что рассматривается – это возможность продления на неопределенный срок режима санкций, которые заморозили активы российского Центрального банка.

Это должно пересматриваться Советом (ЕС) через регулярные промежутки времени (например, каждые 12 месяцев) на основе четких заранее определенных критериев (например, окончания агрессивной войны и заверения в ее неповторении, выплата Россией компенсации и т.д.),

– написано в документе, который процитировал Reuters.

Существует еще одно возможное направление действий – продление срока действия санкций, замораживающих российские активы, до трех лет.

Несмотря на предложенное продление санкций против России, для их имплементации необходимо единодушие среди стран-членов Европейского Союза. Возобновленные санкции будут конкретно направлены на активы российского центрального банка.

Дипломаты ЕС сообщили, что дискуссии по санкциям все еще находятся на ранней стадии. Страны Балтии и Восточной Европы настаивают на бессрочном замораживании активов, тогда как Франция и Германия склоняются к более длительному, но ограниченному периоду повторного замораживания активов.

Обратите внимание! Еврокомиссия представит официальное предложение по этому вопросу в конце августа или в начале сентября.