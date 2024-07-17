Лимит снятия наличных в банкоматах

    Согласно решению Национального банка, в 2024 году установлены временные ограничения на снятие наличных. В гривне доступно снятие до 100 тысяч гривен в день. В то время, как за рубежом - до 12 500 гривен в неделю (с понедельника по воскресенье).

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    • Снятие наличных в "ПриватБанке"

    Лимит снятия наличных в "ПриватБанке" составляет 20 тысяч гривен за раз. Следующую операцию по снятию наличных в банкомате этого банка можно осуществить только через три часа. Впрочем, лимит снятия зависит еще от нескольких факторов: типа карты клиента, статуса клиента, индивидуальных договоренностей с банком.

    • Сколько можно снять в банкомате "Ощадбанка"

    Владельцам счета "Моя карта" доступно снятие наличных денег до 20 тысяч гривен в месяц без комиссии. Однако, если сумма превышает этот лимит, нужно будет оплатить комиссию в размере 1%.

    • Сколько наличных можно снять в ПУМБ

    Максимальная сумма, которую можно снять за одну транзакцию с ВсеКарты в банкомате ПУМБ, составляет 10 тысяч гривен. За сутки разрешается осуществить до 10 таких операций. Таким образом, за несколько съемок можно достичь дневного лимита в 100 тысяч гривен, установленного Национальным банком.