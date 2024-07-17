Лимит снятия наличных в банкоматах

Согласно решению Национального банка, в 2024 году установлены временные ограничения на снятие наличных. В гривне доступно снятие до 100 тысяч гривен в день. В то время, как за рубежом - до 12 500 гривен в неделю (с понедельника по воскресенье).

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Заметьте! Лимит на операции картой в гривнах за рубежом - до 100 тысяч гривен в месяц.

Также возможны ограничения на выдачу наличных в самом банкомате. Некоторые из них могут выдавать лишь по 1 тысяче гривен за один раз, или даже меньше. В этом случае можно попробовать взять деньги в других банкоматах или обратиться в кассу партнерского банка

Снятие наличных в "ПриватБанке"

Лимит снятия наличных в "ПриватБанке" составляет 20 тысяч гривен за раз. Следующую операцию по снятию наличных в банкомате этого банка можно осуществить только через три часа. Впрочем, лимит снятия зависит еще от нескольких факторов: типа карты клиента, статуса клиента, индивидуальных договоренностей с банком.

Сколько можно снять в банкомате "Ощадбанка"

Владельцам счета "Моя карта" доступно снятие наличных денег до 20 тысяч гривен в месяц без комиссии. Однако, если сумма превышает этот лимит, нужно будет оплатить комиссию в размере 1%.

Сколько наличных можно снять в ПУМБ

Максимальная сумма, которую можно снять за одну транзакцию с ВсеКарты в банкомате ПУМБ, составляет 10 тысяч гривен. За сутки разрешается осуществить до 10 таких операций. Таким образом, за несколько съемок можно достичь дневного лимита в 100 тысяч гривен, установленного Национальным банком.