Прем’єр Італії зробив неочікувану заяву стосовно санкцій проти РФ

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте виступив проти автоматичного продовження санкцій проти Росії.

Про це повідомляє DW.

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За його словами Євросоюзу треба виваженіше підходити до питання санкцій проти Росії. Він також зазначив, що Італія відстоюватиме на саміті ЄС відмову від автоматичного подовження санкцій проти Росії.

"Ми підтвердимо принцип, що в питанні санкцій ніщо не повинно відбуватися автоматично", – заявив Конте.

Нагадаємо, 18 червня Рада ЄС на рік продовжила санкції проти Росії через анексію Кримського півострова. А 11 червня Міністерство фінансів США розширило санкції проти Росії через її кібердіяльність.